Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayeti soruşturmasında adım adım davanın seyri /11 Eylül 2024 17:19

Narin cinayeti soruşturmasında adım adım davanın seyri

8 yaşındaki Narin Güran Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos 2024'te kayboldu ve ailesi tarafından kayıp ilan edildi. Kaybolduğu günün görüntülerinde, Narin'in 15.15 sıralarında arkadaşlarıyla yürüdüğü ve ardından ayrılarak tepe yoluna yöneldiğinin görüldüğü öğrenildi. Arama çalışmaları sıklaştı ve Narin’in cansız bedenine ulaşıldı.

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Davanın seyri böyle gelişti,

•    Helikopter görüntüleri: 25 Ağustos'ta alınan helikopter görüntülerinde, Narin'in cesedinin taşındığı kırmızı otomobil mahallede park halinde görüldü. Bu görüntüler, olayın zaman çizelgesini netleştirdi.
•    Zaman çizelgesinin belirlenmesi: Narin'in kaybolduğu saat 15.15'te kamerada son görülmesi ve cesedin taşındığı aracın dere kenarına gelmesi arasında sadece 25 dakika var. Bu kısa süre, olayın hızla gerçekleştiğini gösteriyor.
•    Gizli tanık ve cesedin bulunması: Narin'in köyünden bir vatandaşın jandarmaya gizli tanık olarak ifade vermesi sonucunda, Narin'in cesedi bulunmuş ve olay büyük ölçüde çözülmüş durumda.
•    Nevzat Bahtiyar'ın itirafı: Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran ile birlikte cesedi sakladıklarını itiraf etti. Bu itiraf, olayın daha da karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.
•    Ön otopsi raporu: Narin'in ön otopsi raporunda iç kanama, kesici alet veya silahla yaralama bulunmadı. Bu, ölüm sebebiyle ilgili spekülasyonları artırdı.
•    Gözaltı ve soruşturma: Olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişiler arasında Narin'in ailesinden birçok kişi bulunuyor. Soruşturma genişleyerek devam ediyor.
•    Narin'in ablası ve diğer şüpheliler: Narin'in ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, köy imamı ve büyük amca Hüseyin Güran'ın ikinci eşi de gözaltına alındı.
•    Avukatın istifa etmesi: Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı.
•    Ailenin siyasi bağlantıları: HüdaPar’a yakınlığı bilinen ailenin aynı zamanda HDP mitinglerine katılan aile bireylerinin fotoğrafları da basında yer aldı.
•    Ek gözaltılar: Şu an gözaltında tutulan kişilerin gözaltı süreleri uzatıldı.
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