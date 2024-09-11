Narin cinayeti soruşturmasında adım adım davanın seyri

Davanın seyri böyle gelişti,



• Helikopter görüntüleri: 25 Ağustos'ta alınan helikopter görüntülerinde, Narin'in cesedinin taşındığı kırmızı otomobil mahallede park halinde görüldü. Bu görüntüler, olayın zaman çizelgesini netleştirdi.

• Zaman çizelgesinin belirlenmesi: Narin'in kaybolduğu saat 15.15'te kamerada son görülmesi ve cesedin taşındığı aracın dere kenarına gelmesi arasında sadece 25 dakika var. Bu kısa süre, olayın hızla gerçekleştiğini gösteriyor.

• Gizli tanık ve cesedin bulunması: Narin'in köyünden bir vatandaşın jandarmaya gizli tanık olarak ifade vermesi sonucunda, Narin'in cesedi bulunmuş ve olay büyük ölçüde çözülmüş durumda.

• Nevzat Bahtiyar'ın itirafı: Nevzat Bahtiyar, Narin'in amcası Salim Güran ile birlikte cesedi sakladıklarını itiraf etti. Bu itiraf, olayın daha da karmaşık bir hal aldığını gösteriyor.

• Ön otopsi raporu: Narin'in ön otopsi raporunda iç kanama, kesici alet veya silahla yaralama bulunmadı. Bu, ölüm sebebiyle ilgili spekülasyonları artırdı.

• Gözaltı ve soruşturma: Olayla ilgili 23 şüpheli gözaltına alındı ve bu kişiler arasında Narin'in ailesinden birçok kişi bulunuyor. Soruşturma genişleyerek devam ediyor.

• Narin'in ablası ve diğer şüpheliler: Narin'in ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlatıldı. Ayrıca, köy imamı ve büyük amca Hüseyin Güran'ın ikinci eşi de gözaltına alındı.

• Avukatın istifa etmesi: Salim Güran'ın avukatı Seda Toğrul, davadan çekildiğini açıkladı.

• Ailenin siyasi bağlantıları: HüdaPar’a yakınlığı bilinen ailenin aynı zamanda HDP mitinglerine katılan aile bireylerinin fotoğrafları da basında yer aldı.

• Ek gözaltılar: Şu an gözaltında tutulan kişilerin gözaltı süreleri uzatıldı.