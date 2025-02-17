Narin cinayetinde 2 kişiye tahliye kararı

Narin Güran cinayeti davasında 12 sanık için "Suçluyu kayırma" suçundan hazırlanan iddianame Diyarbakır Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.





12 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin şüphelileri şu şekilde yer aldı:





Barış Güran, Birsen Güran, Fuat Güran, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Kurtuluş Güran, Maşşallah Güran, Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Ömer Faruk Güran, Şeyma Kaya.





NARİN GÜRAN CİNAYETİNDE 2 TAHLİYE

Cumhuriyet'te yer alan habere göre tutuklu şüphelilerden Hediye Güran ve amca Salim Güran'ın işçisi 16 yaşındaki R.A'nın tahliyesine karar verildi.





NE OLMUŞTU?

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi'ne bağlı Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos günü cinayete kurban giden 8 yaşındaki Narin Güran davasında, 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı. Narin'in cansız bedenini köydeki bir dereye gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.