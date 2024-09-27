Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetinde amca Salim Güran'la ilgili yeni gelişme! /27 Eylül 2024 08:37

Narin cinayetinde amca Salim Güran'la ilgili yeni gelişme!

8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, amca Salim Güran yüksek güvenlikli hücreye nakledildi. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan anne Yüksel Güran ve abi Enes Güran da tek kişilik hücrelerde tutulmaya devam ediyor.

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Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde bulunmuştu. Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

Narin Güran cinayeti soruşturmasında toplam 12 tutuklu bulunurken dün gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakılmıştı.

AMCA YÜKSEK GÜVENLİKLİ HÜCREYE GÖTÜRÜLDÜ
Narin Güran'ın tutuklu olan amcası Salim Güran ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Salim Güran T tipi cezaevindeki hücresinden yüksek güvenlikli bir hücreye konuldu.

TV100 muhabiri Canan Altıntaş'ın aktardığı bilgiler şu şekilde:

"Salim Güran T tipi cezaevinde tekli hücredeydi ama dün gece itibarıyla yine aynı kampüs içerisinde yüksek güvenlikli izole hücreye bırakıldı. Bu hücrede televizyon yok ve akrabaları ile görüş yok. Soruşturma tamamlanıncaya kadar Salim Güran'ın tutukluluk hali bu şekilde devam edecek.

ANNE VE ABİ DE HÜCREDE
Tutuklu olan isimler anne Yüksel Güran, Abi Enes Güran ve diğer tutuklu isimlerde tekli hücredeler ve birbirleriyle görüşmeleri, akrabaları ile görüşmeleri de yasak."
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