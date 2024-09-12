Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetinde anne ve baba dahil 9 kişiye tutuklama talebi! /12 Eylül 2024 14:25

Narin cinayetinde anne ve baba dahil 9 kişiye tutuklama talebi!

Diyarbakır Bağlar'daki Narin Güran cinayetine ilişkin gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi. Anne ve baba dahil dokuz kişi hakkında tutuklama talep edildi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolduktan 19 gün sonra çuval içerisinde dere kenarında ölü olarak bulunan Narin Güran ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin ifadelerinin alındığı belirtildi.

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheli adliyeye sevk edildi.  Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor. 


Soruşturma kapsamında gözaltına alınan aralarında Narin Güran'ın annesi, babası, iki ağabeyi, dört amcası ve tutuklanan amcası Salim Güran'ın eşinin de bulunduğu 22 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi. 

22 ŞÜPHELİNİN ALTISI AMCA
Narin Güran cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltındaki 22 şüphelinin kimlikleri belli oldu. Şüphelilerin, Narin’in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), daha önce kolunda bulunan ısırık izi nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu ile M.K. (23) olduğu öğrenildi. 

ANNE-BABAYA TUTUKLAMA TALEBİ 
Narin'in annesi, babası ve bir amcasının da aralarında bulunduğu dokuz kişi savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza sorgu hakimliğine sevk edildi. Anne ve babanın suçlamaları reddettiği belirtildi.  

13 kişinin sorgusu adliyede üç savcı tarafından devam ediyor. 

MUHTAR AMCA TUTUKLU 
Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışması başlatılmış, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda Narin Güran'ın amcası Salim Güran, 2 Eylül'de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı. 



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