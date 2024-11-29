Narin cinayetinde döner kamera görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evinin yakınındaki Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 7 Kasım'da görülen ilk duruşmada Narin'in babası Arif Güran, Dara Üs Bölgesi'ndeki kameralarının incelenmesini talep etmişti.





YENİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TESPİT EDİLDİ

Arif Güran'ın bu talebini değerlendiren mahkeme, Dara Üs Bölgesi'ne ait görüntüleri istemişti. Gelen görüntüler, çok uzak ve bulanık çıktığı için iyileştirilmesi için Londra'ya gönderildi. Gözler Londra'dan gelecek görüntülerdeyken Dara 2 Üs Bölgesi'nde Narin’in cansız bedeninin gömüldüğü yeri ve köy civarını 24 saat gören döner kamera olduğu tespit edildi.





Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Güran ailesinin avukatları, 'Nevzat Bahtiyar’ın dereye inerken yanında birinin olup olmadığı ve akşam gelen aracın Salim Güran’a ait olup olmadığının tespiti' için görüntülerin incelenmesi talebinde bulundu. Bunun üzerine Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi 22 Kasım günü, Jandarma Komutanlığına yazı yazarak 21 Ağustos günü 15.00 ile 18.00 saatleri arasındı, Eğertutmaz deresi ile köy civarını 24 saat döner kamera sistemiyle görüntüleyen Daran 2 kamera kayıtlarının mahkemeye ulaştırılmasını talep etti.





3 GÜNE AİT GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

Mahkemenin bu talebi üzerine jandarmadaki arşiv görüntülerinde olay gününe ait görüntülerin olmadığı öğrenildi. Jandarma, yedeklenen görüntüler arasında yer alan 23, 24 ve 25 Ağustos gününe ait güvenlik kamera kayıtlarını mahkemeye gönderdi. Kamera görüntüleriyle ilgili de jandarma tarafından şu tutanak tutuldu:





"Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi; 22.11.2024 gün ve E.93317302-2024/396- Ceza Dava Dosyası gereğince, Daran 2 dönen kameraya ait 21.08.2024 tarih ve 15.00 ila 18.00 saatleri arası tüm görüntülerin gönderilmesi istenilmiştir.





21.08.2024 günü olay meydana geldiğinde kayıp çocuk vakası olarak çalışmalara başlanıldığı, bölgede bulunan kameraların tespit çalışması ile Daran-2 Üs bölgesinde BTÖ mensuplarının sızma girişimlerinin tespiti amacı ile kullanılan kameralar incelenmiştir. Üs bölgesinde mevcut kameralar ile köy ve çevresinin gözetlenmediğinden kayıp şahıs vakası yönünde çalışmalar yapılmış ise de, 08.09.2024 günü kayıp çocuk Narin Güran'ın cesedi, Eğertutmaz deresinde 08.09.2024 günü bulunmuştur.





Cesedin bulunması ile birlikte yürütülen ve önceden yedeklenen görüntüler bu bağlamda yeniden incelenmiştir. İlgi sayılı evrakta yazılı kamera kayıtlarında yapılan incelemede, olay mahallinin tam olarak görülmediği, kısıtlı kayıt alma kapasitesine sahip hard diskte 23, 24 ve 25 Ağustos 2024 tarihlerine ait görüntülerin olduğu tespit edilmiştir.





Bu bağlamda mevcut görüntülerin soruşturma dosyasına eklendiğine dair tanzim edilen; bu tutanak hazırda bulunanlarca birlikte müştereken imza altına alınmıştır. 26.11.2024."





Tutulan bu tutanak ve 23, 24 ve 25 Ağustos 2024 gününe ait görüntüler de dosyaya girdi.