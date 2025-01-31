Narin cinayetinde flaş gelişme: 4 buçuk yıl ceza alan Nevzat Bahtiyar'a müebbet talebi!

Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Tavşantepe köyünde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni evine 1 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nin içinde bulunan Narin Güran davasında yeni bir gelişme yaşandı.
Narin Güran davasının karar duruşmasında anne Yüksel Güran'a, ağabey Enes Güran'a ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet verilmişti. Narin'in cesedini taşıyıp dereye saklayan Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay süreli hapis cezası verilmişti.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ
Davanın savcısı, Bahtiyar için istifa mahkemesine başvuruda bulundu.
Polat, istinaf mahkemesine 3 sayfalık bir dilekçe sundu. İstinafa sunulan dilekçede Bahtiyar'ın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması istendi.