Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetinde flaş gelişme: Salim Güran'ın sildiği mesajlar ortaya çıktı /16 Aralık 2024 10:38

Narin cinayetinde flaş gelişme: Salim Güran'ın sildiği mesajlar ortaya çıktı

Diyarbakır'da katledilmesiyle Türkiye'nin yüreğine kor gibi düşen Narin'in öldürülmesine ilişkin amca Salim Güran'ın telefonundaki yazışmaların bir bölümü ortaya çıktı. Amca Salim'in köydeki küçük çocukları verecekleri ifadeler için tembihlediği anlaşıldı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19’uncu günde Eğertutmaz Deresi’nde cansız halde bulunan Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin dava 26 Aralık’a ertelendi.

Davada açıklanan mütalaada, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran, ağabey Enes Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında “İştirak halinde çocuğu kasten öldürmek” suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet cezası istendi. Soruşturmada kilit rol oynayabilecek yeni detaylar ortaya çıktı.

Sözcü'den Özgür Cebe'nin haberine göre, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Salim Güran’ın sildiği bazı WhatsApp aramalarını çözümledi.

YAŞI KÜÇÜK OLANLARI TEMBİHLEMİŞ
Amca Salim Güran’ın Narin’in ilk kaybolduğu günlerde, kendi çocukları ve yaşı küçük olan tüm yeğenlerini nasıl ifade vermeleri gerektiği yönünde yönlendirdiği ortaya çıktı. Güran’ın köye gelen pedagoglarla da sık sık görüştüğü ve bilgi almaya çalıştığı kaydedildi.

Salim Güran’ın bir de WhatsApp grubu kurduğu ve tüm aile bireylerinin de ekli olduğu gruptaki yazışmalar imaj içerikleriyle çözümlendi.

Mahkemeye gönderilecek dosyaya eklenen yeni bulgularda ağabey Enes Güran’ın köyde arama çalışmalarını yürüten askerlerin hangi yöne gidecekleri ve evlerde arama yapabileceklerine dair “Bunu okuyun, acil okuyun” diye uyarılarda bulunduğu da ortaya çıktı.
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