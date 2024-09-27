Narin cinayetinde flaş iddia: İki kişi daha vardı!

Diyarbakır’da kayıp ilanı verildikten 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi kenarında, bir çuval içinde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili soruşturma sürüyor.







Güran ailesinden çok sayıda isim tutuklu bulunuyor. Cinayete ilişkin henüz aydınlatılamayan detaylar bulunurken yeni gelişmeler yaşandı.





Sözcü’den Özgür Cebe’nin aktardığına göre, Narin’in cesedinin dere yatağında saklandığı saatlerde sadece itirafçı Nevzat Bahtiyar’ın olay yerinde olmadığı, sinyal baz bilgileri kayıtlarına göre 2 kişinin daha olay yerinde oldukları tespit edildi.





Nevzat Bahtiyar’ın olay günü saat 15.40 ile 16.30 saatleri arasında dere yatağının bulunduğu bölgede aracının görülmesi ve telefonun buradaki baz istasyonundan sinyal vermesiyle ilgili bölgeyi gören askeri üs bölgesine ait kamera kayıtları incelenmişti.





KAYITLAR YENİDEN İZLENDİ

Bu görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın dere yatağına yakın bölgede kırmızı renkli aracının 50 dakika boyunca park halinde olduğu izlenen görüntülerden tespit edilmişti. Bu tespitin ardından dere yatağını ve köyün çevresindeki sulu arazileri gören askeri üs bölgesine ait Şahin Gözü HD kamera kayıtları ikinci kez büyütülerek izlendi.





BİR AYRINTI DAHA ORTAYA ÇIKTI



Yüksek çözünürlüğe sahip dev ekranda saniye saniye izlenen, dondurularak büyütülen görüntülerdeki detaylarda, bir ayrıntının daha ortaya çıktığı belirlendi. Olay yerinde sadece Nevzat Bahtiyar’ın olmadığı, 2 kişinin daha cesedin gizlendiği sazlıkların olduğu bölgede görüldükleri tespit edildi.





Bu kişilerin Güran ailesinden mi yoksa Nevzat’ın yakınları olup olmadığı bilinmezken, görüntüler bir bütün olarak harici hard diske aktarıldı.





TÜBİTAK'A GÖNDERİLDİ

Kapalı mühürlü bir zarf içinde TÜBİTAK’a gönderildi. Burada oluşturulacak 6 kişilik uzman bilirkişi heyeti tarafından görüntülerin çözümü yapıldıktan sonra Nevzat’ın dere yatağındaki olduğu saatte kendisine yakın noktada yer alan iki kişinin de açık kimlik bilgileri tespit edilecek.