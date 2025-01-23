Narin cinayetinde flaş iddia: Mahkeme başkanına tehdit mesajı gönderildi

Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti davasında karar çıktı. Mahkeme, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran’ı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşu Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.





Davanın her anını yakından takip eden ve gelişmeleri Türkiye ile paylaşan tv100 muhabiri Canan Altıntaş, kamuoyunda gündem olacak bir iddiayı ilk kez açıkladı. Altıntaş, davanın duruşması görülürken mahkeme başkanının annesine mesaj atıldığını söyledi.





MAHKEME BAŞKANINA TEHDİT

Altıntaş, "Bu olay çok ilginç. Biz bunu bir yetkiliden öğrendik. Önemli bir isimden öğrendik teyidini de yaptık. 26 Aralık günü Narin’in duruşması vardı ve bu duruşma sırasında saat 18.00 gibi bir ara verilmişti. Bu ara sırasında Mahkeme Başkanı diğer arkadaşlarıyla birlikte dinlenmeye çekildiği sırada annesinden bir telefon geliyor. Annesi kendisine bir mesaj geldiğini söylüyor. Bu mesajı çeken kişi Mahkeme Başkanının babasına çektiğini düşünüyor. Mesajın yurtdışından geldiği anlaşılıyor” ifadelerini kullandı.





'ENES HAKKINDA...'

Altıntaş’ın gündeme getirdiği mesajın içeriği şu şekilde:





"Bey amca siz mahkeme başkanı Ramazan Dündar'n babasısınız değil mi, Enes Hakkında tahliye kararı versin, Nevzat Bahtiyar hakkında ceza versin, eğer Nevzat'a ceza vermezse Bahtiyar'lardan birisini vururuz."