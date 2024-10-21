Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetinde iddianame hazır: 1 numaralı sanık belli oldu /21 Ekim 2024 17:40

Narin cinayetinde iddianame hazır: 1 numaralı sanık belli oldu

8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesine ilişkin iddianame tamamlandı. Amca Salim Güran, iddianamede bir numaralı sanık olarak yer aldı.

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Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan itibaren kayıp olarak aranmaya başlanmasından 19 gün sonra cansız halde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı. İddianamede amca ve köyün muhtarı Salim Güran 1 numaralı sanık olarak yer aldı.

Soruşturma kapsamında Ankara’dan gelen özel ekibin bulduğu deliller de iddianamede yer alırken, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk’in başkanlığında toplanan savcılar, Narin Güran cinayetiyle ilgili iddianameyi tamamladı. İddianamede cinayetin planlı bir şekilde gerçekleştiği kaydedilirken, delillerin karartılmaya çalışıldığına da dikkat çekildi. Başsavcı Çelenk, iddianamenin ağır ceza mahkemesine gönderileceğini ve adaletin yerini bulacağı inancını belirtti.

Amca Salim Güran’ın cinayeti organize ettiği ve diğer şüphelilerle işbirliği yaptığı iddiası da iddianamede yer aldı. İddianamede, suçlamaların ciddi delillere dayandığı ve sanıkların birçoğunun olay yerinde bulunduğuna dair kanıtlar olduğu belirtildi. İddianamenin ağır ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde 12’si tutuklu toplam 22 sanığın yargılama süreci başlayacak.
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