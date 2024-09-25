Narin cinayetinde son gelişme! Ortam dinlenmesine müzik engeli

Diyarbakır Bağlar’a bağlı Tavşantepe Köyü’nde yaşayan 8 yaşındaki Narin’in cansız bedeni, köyün yakınındaki Eğertutmaz Deresi’nde kaybolduktan 19 gün sonra bulunmuştu. Narin’i bulmak için yürütülen soruşturmada Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilere yönelik bir dizi teknik takip kararı aldı. Cep telefonları dinlenen şüphelilere yönelik aynı süreçte ortam dinlemesi de yapıldı. Halk TV Muhabiri Ferit Demir, soruşturma sürecine ilişkin çok çarpıcı bilgilere ulaştı. Şüphelilerin, ortam dinlemesine karşı müzik sesini açarak önlem almaya çalıştığı ortaya çıktı.





Edinilen bilgilere, Güran ailesinin bir çok üyesi Narin’in kaybolduğu 21 Ağustos’tan sonra WhatsApp yazışmalarını sildi. Benzer şekilde telefon görüşme kayıtları da silindi. Aile üyeleri, anılan tarihten sonra kullandıkları cep telefonları ise değiştirdi.





Güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda Güran ailesi üyeleri, Jandarma’nın ortam dinlemesi yapığı bilgisini aldı. Bu bilginin kim tarafından sızdırıldığı araştırılırken, Güran ailesi erkeklerinin katıldığı en az 7 ayrı aile meclisi toplantısının yapıldığı tespit edildi. Bu toplantılar kimi zaman açık alanda kimi zaman da kapalı alanda yapılırken toplantıda konuşulanların ortam dinlemesi sayesinden dışarı sızmaması için yüksek sesli müzik açarak önlem almaya çalıştı.





Güran ailesi üyelerinin, Muhtar Salim Güran’ın birçok kez verdiği talimatlar ile hareket ettiği de elde edilen bir diğer bilgi. Narin’in katledildiği baba evinde birçok halı koltuk örtüsü yolluk ve masa örtüleri ile birlikte, anne Yüksel Güran’ın kıyafetlerinin çamaşır makinesinde yıkandığı yine evdeki halıların en az iki kez yıkandığı belirlendi.





Anne Yüksel Güran'ın, evde bulunan çamaşır makinasına kapasitesinin üzerinde yıkanacak örtü ve kıyafet koyduğu için aşırı yüklenmeden dolayı çamaşır makinasının arızalandığı bunun üzerine yıkanması gereken örtü ve kıyafetlerin Hediye Güran’ın evine götürülerek burada yıkandığı tespit edildi. Özelikle evin giriş kapısında yer alan geniş ara holün ve narin’in katledildiği odadaki bütün örtülerin yıkandığı belirlendi. Yerlerin de defalarca silindiği çamaşır suyu kullanıldığı belirtiliyor.





Ulaşılan bir diğer bilgi ise dikkat çekici. Bütün aile üyelerinin, özellikle Hediye Güran, Maşallah Güran ile Yüksel Güran’ın 21 Ağustos günü en az iki kez banyo yaptıkları yine Salim Güran’ın uzun bir süre banyo yaptığı ve aracını kapı önünde yıkadığı da tespit edildi.





Narin’in saat 15.15’te, eve geldikten hemen sonra katledildiği belirlendi. Narin’in cansız bedeninin ev dışına çıkarılmasından sonra amca Salim Güran’ın saatlerce yakın çevresi ve aile büyükleri ile telefon görüşmeleri yaptığı belirlendi. Amca Güran bu görüşmelerin tamamına yakınını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdi. Amca Güran’ın, söz konusu görüşmelerde delillerin ortaya çıkarılmaması için yardım aldığı anlaşıldı.





Güvenlik birimleri, olaydan hemen sonra Salim Güran’ın telaşlı bir biçimde davrandığı bilgisine ulaştı. Bu duruma, köyde bulunan ve akraba olmayan bir kişi şahit oldu. Olayları uzaktan izleyen bu kişi güvenlik birimleri ile temasa geçti. Ankara’dan, uzman isimlerin Diyarbakır’a gelmesi sonrası, anılan kişinin gizli tanık statüsüne alınarak hakkında gizli tanık işlemi yapıldığı öğrenildi.





Yıkama işlerini yenge Hediye Güran’ın organize ettiği ve Narin’in cansız bedeninin evden çıkarılması sonrası Salim Güran’ın talimatı ile, yengeler Hediye Güran, Maşallah Güran ile anne Yüksel Güran’ın halıları yıkadıkları ortalıkta bulunan birçok örtüyü de yıkadıkları tespit edildi.Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda amca Salim Güran’ın evinde olay öncesinde güvenlik kamerasının var olduğu ancak olaydan sonra kameraların çalışamaz hale getirildiği belirlendi. Benzer şekilde bir diğer amca Hüseyin Güran’ın evinde sesli kayıt yapan güvenlik kamerası sisteminin olduğu ve bu sistemin de devre dışı bırakıldığı her iki güvenlik kamerası görüntülerinin geriye dönük olarak bütün görüntülerinin özel bir program kullanılarak silindiği anlaşıldı.Ancak Jandarma ekiplerinin, her iki güvenlik kamerasının hard disklerine el koyarak TÜBİTAK’a gönderdiği öğrenildi. Bu arada güvenlik birimlerinin yaptığı çalışmalar sonrası okul anahtarının amca Güran’da bulunduğu, olay sonrası Güran’ın okula giderek güvenlik kamerası görüntülerini izlediği ve güvenlik kamerası görüntüleri üzerinde herhangi bir silme ya da oynama olup olmadığının araştırılması için okuldaki güvenlik kamerası hard disklerinin de sökülerek incelemeye alındığı bildirildi.