Narin cinayetinde yeni gelişme: 15 sanık için istenen cezalar belli oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı.





Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.





15 SANIK HAKKINDA HAPİS İSTEMİ

Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık makamı 3'ü çocuk 15 sanık hakkında mütalaasını hazırladı. Sanıkların suçluyu kayırma suçundan 5'er yıl hapsi talep edildi.





DURUŞMA 2 MAYIS TARİHİNDE

Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava, 2 Mayıs'a tarihinde yapılacak.