Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetinde yeni gelişme: 15 sanık için istenen cezalar belli oldu /29 Nisan 2025 09:53

Narin cinayetinde yeni gelişme: 15 sanık için istenen cezalar belli oldu

Narin Güran cinayeti davasında 3'ü çocuk 15 sanık hakkında savcı mütalaası hazırlandı. 3'ü çocuk 15 sanık hakkında suçluyu kayırma suçundan dolayı 5'er yıl hapis cezası istendi.

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı.

15 SANIK HAKKINDA HAPİS İSTEMİ
Narin Güran cinayeti davasında yeni bir gelişme yaşandı. Savcılık makamı 3'ü çocuk 15 sanık hakkında mütalaasını hazırladı. Sanıkların suçluyu kayırma suçundan 5'er yıl hapsi talep edildi.

DURUŞMA 2 MAYIS TARİHİNDE
Narin Güran cinayetine ilişkin 6'sı tutuklu 15 sanığın, 'Suçluyu kayırma' suçundan 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı dava, 2 Mayıs'a tarihinde yapılacak.
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