Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetinde yeni gelişme: Adli tıp kurumu ön raporu açıklandı /12 Eylül 2024 19:38

Narin cinayetinde yeni gelişme: Adli tıp kurumu ön raporu açıklandı

İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Narin Güran'a ilişkin yaptığı incelemelerin ön raporu açıklandı.

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İstanbul Adli Tıp Kurumu'nun Narin Güran cinayetine ilişkin ön rapor açıklandı. Edinilen ilk bulgulara göre Narin kaybolduğu gün hayatını kaybetti.

CNN Türk'ün haberine göre; İstanbul Adli Tıp Kurumu, yaptığı incelemelerde Narin’in 21 Ağustos yani Narin’in kaybolduğu gün öldüğünü tespit etti ve bununla ilgili hazırlanan rapor savcılığa iletildi. Cenaze deforme olduğu için çalışmaların 1 hafta süreceği tahmin edilirken ilk belirlemelere göre;

1- Cinsel istismar yok.

2- Kaybolduğu gün öldü.

3- Vücudunda kesici - delici alet izi veya ateşli yaralama bulgusu yok

4- Yüksek şüphe boğularak öldürüldüğü yönünde, boğazında bu yönde emareler var.
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