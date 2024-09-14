Narin cinayetinde yeni gelişme! Amca Salim Güran'ı HTS kayıtları yalanladı

Narin cinayeti kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan amca Salim Güran, ifadesi alınmak için yeniden adliyeye getirilmişti. Savcılıktaki işlemleri sona eren Salim Güran'ın, ifadesi ortaya çıktı.



Gerçek Gündem'de yer alan habere göre olay günü akşam 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğini ifade eden Salim Güran'ı, HTS kayıtları yalanladı. HTS kayıtlarına göre Salim Güran'ın olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar ile birlikte olduğu ortaya çıktı.



Salim Güran'ın savcılık sorgusundaki ifadesi şu şekilde:



"Narin’in kaybolduğu gün sabah erken kalkıp tarlaya gittim. Sabah saat kaç olduğunu hatırlayamıyorum. Tarlaya gittiğimde M.S.A, oğlu Ramazan ve iki kızı vardı. Tarlada uzatma borularını getirip boruları tarlaya serdim. Tarlaya gittikten sonra Çarıklı köyüne gittim. E.K.’yi aradım. Boruları o ayarlamıştı ve boruları arama atmıştı. Saati tam hatırlamıyorum. Ama sabah saatleriydi. Boruları araba ile tarlaya getirmiştim. Boruları da tarlaya dağıttım. Boruları bıraktıktan sonra Çarıklı üst geçidinin oraya Ramazan Atasoy ile birlikte gidip sıcak ekmek alıp geri geldim. Ersin numarasını şu an hatırlamıyorum ancak telefonumda kayıtlıdır. Tarlaya geldikten sonra M.S.’nin iki kızı ve Ramazan ile birlkte tarlanın üst kısmına gittik. M.S.’de motosiklet ile geldi. Tavşentepe’nin oradaki sondaj bölümüne gittik. Sondaj dediğim yer mısır tarlasının orasıdır. Burada birlikte kahvaltı yaptık. Ondan sonra yine aynı kişileri getirip aşağı tarlaya getirdik. Sondaj bölgesine kahvaltı için gitmiştik. Biz kahvaltımızı orada yaparız. Çoğunlukla kahvaltıyı orada yaparız. Tarlada onlara yardım ettim. Kahvaltıdan sonra saat 08.00 – 09.00 sıralarında tarlada çalışmaya başladık. Ersin’i saat 08’den önce aramıştım. Tarlada Ramazan ile suyu değiştirdik. Sonra babasının yanına gittik ve ona yardım ettik. Kahvaltıdan sonra boruları sermeye devam ettik. Burada işimiz bittikten sonra yukarı tekrar mısır tarlasına geldik.



Savcı: Nevzat Bahtiyar’ı tanıyor musun?



Salim Güran: Kendisi benim arkadaşım olur, aramız iyidir. Köylümüz olur.



Ramazan Atasoy’un ifadesi soruldu



Salim Güran: Ben saatleri tam hatırlayamamakla birlikte belirtmiş olduğunuz 14.30 – 20.00 saatleria rasında Ramazan Atasoy ile ayrı ayrı vakitlerde birlikte olduğumuz hususu doğrudur.



Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi soruldu



Salim Güran: Nevzat Bahtiyar’ın aleyhime söylemiş olduğu tüm hususlar yalandır. Kesinlikle olay günü ben Nevzat’a seslenmedim. Ben Nevzat Bahtiyar’ı sorumş olduğunuz 15.00-16.00 saatleri arasında kesinlikle görmedim. Sadece saat 20.00’den sonra köyün içine evime doğru ilerlerken bir kalabalığın içerisinde gördüm. Bunun haricinde kesinlikle söylemiş olduğu olay gerçekleşmemiştir.



Bu beyanları kabul etmiyorum. Yeğenim olan Narin Güran’ı öldürerek cesedini arabama yükledikten sonra kendisine teslim etmedim. Ben Nevzat’a Arif’in kızını öldürmüşüm demedim. Dolayısıyla aleyhime olan beyanları kabul etmiyorum.



Savcı: Olay günü Nevzat Bahtiyar’ın sizi aradığında tarlada olduğunuzu ve devamındaki süreçte saat 20.00'ye kadar Nevzat Bahtiyar ile hiç görüşmediğinizi söylemenize karşın alınan HTS analizlerinde olay günü saat 15.21 ile 15.46 saatleri arasında Nevzat Bahtiyar’ın beyanı ile uyumlu birlikte olduğunuz anlaşılmıştır. Bu çelişkiye ilişkin ne diyeceksin?



Salim Güran: Ben kesinlikle olay günü Nevzat Bahtiyar ile görüşmedim. Baz analizleri yanlıştır. Bu hususu da kabul etmiyorum.



Savcı: WhatsApp mesajlarınızı neden sildiniz?



Salim Güran: Ben hayat kadınlarıyla görüşme sağladığım ve bu hususun açığa çıkmasını istemediğim için bu kayıtları sildim başka amacım yoktur.