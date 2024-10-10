Narin cinayetinde yeni gelişme! Halılarla ilgili gerçek ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Nevzat Bahtiyar, üç farklı ifadesinde Salim ile buluştuğu yerleri ve Narin’in cansız bedenini teslim aldığını iddia ettiği noktaları farklı şekillerde anlattı. Yapılan HTS incelemelerinde, Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar’ın cep telefonlarının 15:21 ile 15:46 saatleri arasında aynı bölgeden sinyal verdiği belirlendi. Bu bulgu üzerine alan daraltma çalışmaları yapıldı.





Daha önce gündeme gelen ve Arif Güran’ın evindeki halıların incelemeye alındığına dair haber sonrası, olayla ilgili birçok yeni bilgi ortaya çıkmıştı. Özellikle halıların yıkanmış olabileceği iddiaları büyük merak konusu olmuştu ancak elde edilen son bilgilere göre, bu iddialar doğru değil.





Diyarbakır’ın Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, HTS kayıtlarının incelenmesiyle yapılan alan daraltma çalışmaları kritik bilgiler sağladı.Sinyal kesişmelerinin olduğu saat aralığında, yapılan alan daraltması çalışmaları sonucunda Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar’ın 15:28 ile 15:46 arasında yan yana oldukları tespit edildi. İncelemeler, sinyalin okul civarındaki taşlı yoldan geldiğini gösterdi. Öte yandan kameraların görmediği bu yoldan dere yatağına ulaşılabildiği de ortaya çıkarıldı. Soruşturma derinleştirilmeye devam ediyor.Soruşturma kapsamında Yüksel Güran’ın evinden alınan halılar üzerinde yapılan incelemede, halıların yıkanmadığı tespit edildi. Detaylara göre, Arif Güran’ın evindeki halılar 27 Ağustos'ta jandarma ekipleri tarafından inceleme için alınmış fakat halıların evde katlanmış bir şekilde durduğu ve yıkandığına dair herhangi bir iz ya da bulgu olmadığı öğrenildi.Anne Yüksel Güran’a sorgu sırasında halılarla ilgili sorulan soruya “Ben halıları değiştirmedim. Ancak eve insanların gelip gitmesi nedeniyle hatırladığım kadarıyla 5-6. günde kız kardeşim Yasemin bana gelerek halıların kirlendiğini, temiz halım olup olmadığını sordu. Bende temiz halım olduğunu söyledim. Yasemin temiz halıyı alıp serdi. Eski halım da evde yıkanmamış halde bulunmaktadır.” demişti.Alınan halılarda anne Yüksel Güran’ın ifadesiyle uyumlu çıkarken evdeki geri kalan eşyaların bu arama ve el konulmadan sonra yıkandığı öğrenildi.