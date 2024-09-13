Narin cinayetini çözecek delil, soruşturma dosyasına girdi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu.



Soruşturmada Narin Güran cinayetini çözecek delilin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre; Salim Güran yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine: "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu? " dediği öğrenildi.