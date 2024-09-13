Samanyolu Haber /Gündem / Narin cinayetini çözecek delil, soruşturma dosyasına girdi /13 Eylül 2024 00:33

Narin cinayetini çözecek delil, soruşturma dosyasına girdi

Narin Güran cinayetini çözecek delil soruşturma dosyasına girdi. Salim Güran yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine: "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu? " dediği öğrenildi...

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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu.

Soruşturmada Narin Güran cinayetini çözecek delilin soruşturma dosyasına girdiği öğrenildi. Halk TV'den Ferit Demir'in haberine göre; Salim Güran yanında çalışan işçisi Ramazan Atasoy ile yaptığı görüşmenin ses kaydının soruşturma dosyasına girdiği ve işçisine: "Ramazan kız öldü mü yaşıyor mu? " dediği öğrenildi.
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