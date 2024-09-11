‘Narin’ cinayetinin itirafçısı ifadesini değiştirmiş: 'Salim Güran beni de ölümle tehdit etti'

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.







Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden "Çocuğu kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklanan Nevzat B. (48) sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, amca Salim Güran tarafından ölümle tehdit edildiği iddiasında bulundu.





‘ARİF’İN KIZINI ÖLDÜRDÜM’ DEDİĞİ DOĞRU’

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Nevzat B, olayla ilgili şunları anlattı:





"Narin'in cesedini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum. Cesedin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim, üstüne bir taş koydum. Dışarıdan bakınca orada bir şey olduğu anlaşılmıyordu. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği 'Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm.' şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim çünkü Salim Güran'dan korkmuştum."





‘CESEDİNİ TEK BAŞIMA ÇUVALIN İÇERİSİNE YERLEŞTİRDİM’

Olay günü muhtar Salim Güran ile Narin'in cesedini kendi aracına yerleştirdiklerini belirten şüpheli, "Daha sonra ben kendi ikametimde Narin'in cesedini tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim" ifadesini kullandı.





Narin'i arama çalışmaları sırasında Salim Güran'ın tedirgin olduğunu fark ettiğini anlatan Nevzat B, ifadesinde şunları kaydetti:





"Ona benzer bir tedirginliği başka birinde gördüğümü hatırlamıyorum. Arama faaliyetleri sırasında Salim ve yanındaki jandarma personeli, annemin avlusundaki eski kuyuya bakmaya geldiler. Narin'in cesedini gömdükten sonra ilk defa Salim ile burada yüz yüze geldik. Jandarma personeli olduğu için bana bir şey sormadı. Bunun haricinde Narin'in hiçbir akrabası bana Narin'in cesediyle ilgili hiçbir şey sormadı. Daha önce de arama kayıtlarım arttığı için kayıtlarımı silmiştim. Olay günü ile alakalı da kayıtlarımı kendim sildim. Kimsenin bu yönde telkin veya tavsiyesi olmadı. Bu durumdan dolayı pişmanım."





‘200 BİN LİRA TEKLİF ETTİ’ DEMİŞTİ



Bahtiyar, jandarmadaki ifadesinde ise amca Salim Güran'ın kendisinden, küçük çocuğun cansız bedenini 200 bin lira karşılığında dereye bırakmasını istediğini öne sürmüştü.





Sıvacılık yaptığını, evlerinin şebeke suyunda kesinti olduğunu, yardım istemek için muhtar Salim Güran'ı aradığını belirten Nevzat Bahtiyar, şu beyanlarda bulunmuştu:





"Evimden aracımla çıktım. Arkamdan beyaz renkli bir araçla Salim Güran'ın geldiğini gördüm. Bu yer mezarlıktan Tavşantepe Mahallesi'ne doğru çıkan parke döşeli köyün iç yolu. Salim Güran korna çaldı, selektör yaptı. Bana içme suyu ile ilgili bir şey söyleyeceğini düşünerek bekledim. Salim Güran aracından inerek aracıma doğru geldi. Ben de araçtan indim. Salim Güran bana eliyle aracın ön yolcu koltuğunda bulunan battaniyeye sarılı bir şeyi göstererek, 'Bunu yok edeceksin' dedi. Ben de gösterdiği şeyin yanına yaklaştım ve bakınca battaniyeye sarılı hareketsiz yatan insan olduğunu anlayınca şaşırdım ve tereddüt ettim. Salim Güran 'Aileni iyi düşün. Sana 200 bin lira veririm. Aracında torba var mı?' dedi."





‘KISMEN ÇELİŞKİLER BARINDIRIYOR’

Nöbetçi sulh ceza hakimliğinin kararında, Nevzat B'nin diğer şüpheli Salim Güran'ın kendisine teslim ettiği Narin Güran'a ait cesedi çuvala koyarak dere kenarına gömdüğüne dair ikrarda bulunduğu ifade edilerek, "Şüphelinin bir kısmını ikrar etmesine karşın bir kısım soruları cevapsız veya muğlak bırakması sebebiyle birtakım şüphelileri korumaya çalıştığı izlenimi uyandırdığı, şüpheli ifadelerinin kısmen çelişkiler barındırdığı" belirtildi.





Kararda, şunlar kaydedildi:





"Soruşturmanın henüz tamamlanmamış oluşu ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 5. maddesinde öngörülen geçerli şüphe sebeplerinin, Anayasanın 19. maddesinde belirtilen kuvvetli belirtinin ve CMK'nin 100/1. maddesinde öngörülen kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin mevcut olduğu müsnet suç için kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, müsnet suçun CMK 100/3. maddesinde belirtilen katalog suçlardan oluşu, verilmesi beklenen cezaya göre şüphelinin kaçma ihtimalinin kuvvetle muhtemel bulunması, tutuklama tedbirinin ölçülü olması ve bu safhada adli kontrol uygulamasının yetersiz kalacağı anlaşıldığından şüphelinin CMK 100 ve devamı maddeleri gereğince tutuklanmasına karar verilmiştir."







Salim Güran ve Nevzat B'nin tutuklandığı soruşturma kapsamında 23 şüphelinin işlemleri sürüyor.