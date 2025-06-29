Narin cinayetinin seyrini değiştirecek rapor Hindistan'dan





HİNDİSTAN MERKEZLİ ADLİ BİLİŞİM FİRMASI GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Raporda, okul kamerasında Narin Güran’ın, 21 Ağustos 2024 günü saat 15.15.09’da koyu renkli tişört ve şort giydiği, omuzunda çapraz çanta taşıdığı, bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09’a denk geldiği belirtildi. Narin’in daha sonra patikaya ilerlediği, patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildiği, bu gölgenin Nevzat Bahtiyar’a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde büyük ve küçük gölgenin 15.19.49’da birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu, saat 15.19.54’te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne ilerlediği, bu durumun Narin’in burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi.





Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin kamera görüntüleri üzerinden hazırlanan Hindistan merkezli adli bilişim firmasının raporunda, çocuğun Nevzat Bahtiyar’ın evinin yakınında kaçırıldığı, Arif Güran’ın evine hiç ulaşmadığı tespiti yer aldı. Raporda, daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro (UKB) ve Alman uzman raporlarının ise hatalı olduğu belirtildi. Rapor, Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay’a gönderildi.Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağında çuvalda, üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp, çalılıklarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın 2'nci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti.Tutuklu sanıkların avukatları, müşteki sıfatıyla baba Arif Güran'ın avukatları, 'katılan' sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri, Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları, değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, 26 Mayıs'ta verdiği kararda, mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Öte yandan Mahkeme Başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şerh koydu. Mahkeme Başkanı, şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Anne, ağabey ve amcanın birlikte ve kısa sürede Narin’i öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı. Ayrıca, PSA ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını, tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti.Salim Güran’ın avukatı Onur Akdağ’ın başvurusu üzerine, Hindistan merkezli Brilliant Forensic Investigation (BFI) firması, Narin Güran’ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan Dara-2 Askeri Üssü ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. BFI uzmanları, ayrıca Almanya’dan Profesör Dirk Labudde ve Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek orijinal görüntüler üzerinde teknik analiz yaptı. 122 sayfalık detaylı raporda, kamera görüntülerinde tespit edilen gölgeler ve insan hareketleri incelendi. Teknik analizde okul kamerasının gerçek zamandan 4 dakika, Dara-2 Askeri Üssü kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu tespit edildi. Rapor, avukat Onur Akdağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek Yargıtay’a gönderildi. Dilekçede, müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi. Ayrıca, Nevzat Bahtiyar’ın yetersiz cezalandırıldığı, bu nedenle 'çocuğun kasten öldürülmesi', 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği talep edildi.Raporda, Narin Güran’ın 15.16.00 ile 15.40.45 saatleri arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadığı, aynı saat aralığında Arif Güran’ın evinin çevresinde de insan veya araç hareketi görülmediği vurgulandı. Sanık Nevzat Bahtiyar’ın, Narin’in cansız bedenini Arif Güran’ın evinden alıp ahırına taşıdığı yönündeki ifadesinin kamera kayıtlarıyla örtüşmediği, iyileştirilmiş görüntülerde Nevzat Bahtiyar’ın o güzergahta herhangi bir hareketinin tespit edilmediği ifade edildi. Raporda, saat 15.41.27’de köyün yaklaşık 300 metre dışında stabilize yolda koyu renkli, muhtemelen kırmızı bir aracın köyden ayrıldığının tespit edildiği kaydedilerek, bu aracın olay saatlerinde köyden çıkan tek araç olduğu belirtildi. Aracın hareketinin Dara-2 Askeri Üssü güvenlik kamerasına da yansıdığı aktarıldı.BFI raporunda, ayrıca daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro (UKB) ve Alman uzman Dirk Labudde’nin raporlarında hesaplama ve görüntü analizlerinde hatalar bulunduğu, güvenilirliğin zayıf olduğu vurgulandı.