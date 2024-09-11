Samanyolu Haber /Gündem / 'Narin' cinayetinin şüphelileriyle ilgili sıcak gelişme! /11 Eylül 2024 09:33

'Narin' cinayetinin şüphelileriyle ilgili sıcak gelişme!

Narin Güran cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

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Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma devam ederken, gözaltına alınan ve aralarında anne, baba, iki ağabeyin de bulunduğu 23 şüpheli Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi. 

İTİRAFÇI "AMCA YAPTI" DEDİ

Narin'in cesedini amca Salim Güran ile birlikte çuval içine koyup dereye bıraktığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Savcılıkta ifade değiştiren Bahtiyar, amca Salim Güran'ın "Arif'in kızını öldürdüm, sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm" diyerek kendisini tehdit ettiğini öne sürdü.

 
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