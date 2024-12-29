Narin davası için şok iddia: Delil yok, sanıklar en geç Yargıtay'da tahliye olur!

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Karara göre; amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, itirafçı Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.





Mahkeme kararına rağmen tartışmalar bitmedi. Olayla ilgili birçok soru hale cevap bulamamışken Prof. Dr. Eser Karakaş ilginç bir iddiayı gündeme taşıdı. Bir avukat arkadaşıyla görüşmesini anlatan Karakaş, sanıkların en geç Yargıtay aşamasında tahliye edileceğini anlattı. İddiaya göre kararı veren mahkemenin elinde yeterli dedil yok ancak mahkeme kamuoyu baskısına daha fazla dayanamadı ve cezaları verdi. Elde yeterli delil olmaması gerekçesiyle Yargıtay, sanıklar için tahliye kararı verecek.





Karakaş iddiayı şöyle anlattı:









Çünkü ortada bir delil yok, kamuoyu baskısı var. Bununla karar veriyor yargı. Ama zaten delil nasıl olmaz! Küçük bir köyde bir cinayet işleniyor, delilin olmaması ne demektir orada?





Onu dediğim gibi şöyle açıklıyorum ben: 21 Ağustos akşamı bu davanın rengi belli oldu. Bir muhalif kanala Galip Ensari çıktı. İlk def uzun zamandır bir AKP milletvekilinin bir muhalif kanala çıktığını gördüm. Ve dedi ki, "Bu aile bizim için çok önemli" dedi. Bu ne demektir? Öyle bir şey, bir milletvekili cinayet töhmeti altında olan bir aile için bu lafı kullanır mı?

Narin cinayeti için çok iyi bir avukat arkadaşım bana şey dedi, "Almam ben bu davayı asla" dedi. "Ama bu davayı ben alsam" dedi. "En geç Yargıtay'da hepsi kalır, tahliye olur" dedi. "Hiçbir delil toplanmamış" dedi.