Narin Güran cinayeti davası: 13 saat süren duruşma 2 Mayıs’a ertelendi

Davada tutuklu sanıklar Birsen Güran, Fuat Güran, Maşallah Güran, Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya ve Muhammed Kaya, Diyarbakır Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nden cezaevi nakil araçlarıyla geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilirken, tutuksuz sanıklar Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran da duruşmada hazır bulundu.









NE OLMUŞTU?

Diyarbakır’da Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma sonucu 6'sı tutuklu, 3'ü suça sürüklenen çocuk olmak üzere 15 kişinin yargılandığı davanın ikinci duruşması, Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.Davada çocukların da yargılandığı gerekçesiyle sanıklar ile avukatları ve sanık yakınları dışında duruşma salonuna kimse alınmadı. 13 saat süren bugünkü duruşmada, 5 jandarma personeli, 2 elektrik şirketi personeli 7 kişi tanık olarak dinlenildi. Tanık beyanları, sanıkların ve avukatlarının savunmalarının ardından hakim, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek bir sonraki duruşmayı 2 Mayıs'a erteledi.Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolmasının ardından, 19 gün sonra 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi’nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin açılan davada 28 Aralık 2024'te karar açıklanmıştı. ''İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.Suça sürüklenen çocuklar R.A. (16), M.G. (16) ve İ.K. (17) hakkında 2. Çocuk Mahkemesinde açılan dava, daha sonra Birsen, Fuat ve Maşallah Güran; Salim Güran'ın işçisi Mehmet Selim Atasoy, Mehmet Şevket Kaya, Muhammed Kaya, Şeyma Kaya, Hediye Güran, İbrahim Halil Güran, Barış Güran, Kurtuluş Güran ve Ömer Faruk Güran hakkında Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesinde açılan davayla birleştirilmişti.