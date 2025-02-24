Narin Güran cinayeti davasında flaş gelişme





İDDİANAMEDE NELER YER ALIYOR?

Diyarbakır'da 21 Ağustos tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan 19 gün sonra acı haber gelmişti. Narin'in cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulunmuştu.Narin'in cansız bedeninin bulunmasının ardından çok sayıda aile üyesi gözaltına alınmış, komşusu Nevzat Bahtiyar ise itirafçı olmuştu. Narin'in öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.Narin cinayeti davasında flaş bir gelişme daha yaşandı. Suça sürüklenen ve tutuksuz yargılanan M.G. (15), İ.K. (16) ve Narin Güran cinayeti davasında yaklaşık 5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen amca Salim Güran’ın işçisi R.A.'nın (15), "Suçluyu kayırma" suçlamasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 3 çocuk 20 Mart günü mahkemeye çıkacağı bildirildi.İddianamede, M.G. ve İ.K. adına müdafi atanması için görevlendirme isteminin kalemce yapılması talebinde bulunularak, “SSÇ'ler arasında çıkar çatışması olması ihtimaline binaen ayrı ayrı müdafiler atanmasına, dava dışı yaşı büyük şahısların aynı olay kapsamında atılı suçu işledikleri iddiasıyla tanzim edilen iddianamenin Diyarbakır 17. Asliye Ceza Mahkemesi'ne tevzi edildiği ve iddianamenin kabulü kararı sonrasında, dosyalar arasındaki hukuki, şahsi ve fiili irtibat karşısında aynı suçu işledikleri iddia edilen şahıslar hakkında çelişkili hükümler kurularak yargıya güvenin zedelenmesinin önlenmesi ve toplanacak olan delillerin tek bir mahkeme tarafından değerlendirilmesinin hüküm birliği ve usul ekonomisi yönünden daha yararlı olacağı kanaatine varılması nedenleriyle, Çocuk Koruma Kanunu'nun 17/3. maddesi uyarınca dosyaların birleştirilmesi hususunda muvafakat sorulmasına, duruşmanın bu nedenle 20 Mart 2025 günü saat 10.45'e bırakılmasına karar verildi” ifadelerine yer verildi.