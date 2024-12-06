Samanyolu Haber /Gündem / Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını sundu /06 Aralık 2024 11:18

Narin Güran cinayeti davasında savcı mütalaasını sundu

Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren, Cumhuriyet Savcısının Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Narin Güran dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibarıyla sunduğunu açıkladı.

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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanıyor.

CUMHURİYET SAVCISI MÜTALAASINI SUNDU
Son olarak, davada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Diyarbakır Barosu Başkanı, avukat Nahit Eren, Cumhuriyet Savcısının esas hakkındaki mütalaasını bugün itibarıyla sunduğunu duyurdu.

Eren, X paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet Savcısı, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan NARİN dosyasına, esas hakkındaki mütalaasını bugün itibariyle sunmuştur. Savcılık esas hakkındaki mütalaasında 4 sanık hakkında iştiraken kasten öldürme suçundan Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası ile cezalandırılmalarını talep etmiştir. 26 Aralıkta Narin için Adalet demek için 8. Ağır Ceza Mahkemesinin duruşma salonunda yerimizi alacağız."
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