Samanyolu Haber /Gündem / Narin Güran cinayeti: Salim Güran’ın aracında başka kişilere ait DNA izleri de bulundu /14 Aralık 2024 16:04

Narin Güran cinayeti: Salim Güran’ın aracında başka kişilere ait DNA izleri de bulundu

Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran’ın aracında yalnızca Narin Güran’ın DNA’sı bulunduğu öne sürülürken, jandarma raporunda başka kişilere ait DNA izleri de tespit edildi.

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Diyarbakır’da öldürülen Narin Güran davasında, savcılığın esas hakkındaki mütalaası ile Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı tarafından hazırlanan rapor arasında DNA çelişkisi ortaya çıktı. Jandarma raporunda araçta başka kişilere ait DNA izlerinin de bulunduğu belirtildi.

İDDİANAMEDE SADECE NARİN’İN DNA’SI YER ALDI

Savcılık, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran, Enes Güran ve Nevzat Bahtiyar için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaada, sanıkların cinayetin fiili faili olduğuna dikkat çekilirken, DNA bulguları arasında yalnızca Narin Güran’a ait örneklerin tespit edildiği ifade edildi. Savcılık, Salim Güran’ın arabasında yapılan incelemede, araç içindeki DNA analizlerinin Narin Güran’ın varlığıyla sınırlı kaldığını öne sürdü.

JANDARMA KRİMİNAL ARAÇTA BAŞKA DNA’LAR DA BULDU

GazeteDuvar’ın haberine göre, Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı’nın hazırladığı rapor ise mütalaayı gölgede bırakan bir çelişki ortaya çıkardı. Raporda, Salim Güran’ın aracında yalnızca Narin Güran’a değil, başka kişilere ait DNA izlerine de rastlandığı belirtildi. Sağ ön koltukta Narin Güran’ın kuzeni Muhammed Kaya’ya ait DNA örnekleri bulunurken, sol ön koltukta ise Salim Güran’ın oğlu Devran Güran’a ait DNA tespit edildi.

AVUKATLAR BAĞIMSIZ DEĞERLENDİRME TALEP ETTİ

Sanık avukatları, savcılığın mütalaasında jandarma raporundaki çelişkili bulgulara yer verilmediğini ve mütalaanın yalnızca savcının kendi yorumlarını içerdiğini öne sürdü. Çelişkinin giderilmesi için detaylı bir inceleme ve bağımsız bir değerlendirme talep eden avukatlar, mahkeme sürecinde bu hususun dikkate alınmasını istedi.
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