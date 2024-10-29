Samanyolu Haber /Gündem / Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilginç gelişme: O belge dava dosyasına girdi /29 Ekim 2024 17:41

Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilginç gelişme: O belge dava dosyasına girdi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayeti soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. JASAT görevlilerinin, küçük kızın yerini bulabilmek için ‘üfürükçü’ye gittiği öğrenildi. O belge ise dava dosyasına girdi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra 8 Eylül'de cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayeti soruşturması ile ilgili yeni bir bilgi ortaya çıktı. DW Türkçe'de yer alan habere göre, jandarma görevlilerinin Narin’in kayıp olduğu ilk günlerde yerini tespit edebilmek için ‘üfürükçü’ye gittikleri belgelendi ve söz konusu belge dava dosyasına girdi.

Haberde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini bir ‘üfürükçü’ye sordu. 2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.

İŞTE BELGEDE YAZANLAR...

Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisinin olayı, “Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım” sözleriyle anlattığı yazıldı.

Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı. Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.
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