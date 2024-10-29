Narin Güran cinayeti soruşturmasında ilginç gelişme: O belge dava dosyasına girdi

Haberde, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) görevlileri, Narin’in kaybolmasının 7’nci gününde yerini bir ‘üfürükçü’ye sordu. 2 JASAT görevlisi, bir köy muhtarı ve bir korucu başı tutanak da tuttu.
İŞTE BELGEDE YAZANLAR...
Dava dosyasına giren belgede JASAT görevlisinin olayı, “Bir muhtar Diyarbakır merkezde bir hoca olduğunu, kayıp şahısları okuyarak bulduğunu söyledi. Komutanlarıma haber vererek adrese gittik. Hoca okuyunca Narin’in ağabeyi M.G. sayıklamaya, bir yerleri tarif etmeye başladı. Sıra Narin’in annesine geldiğinde komutan beni çağırınca adresten ayrıldım” sözleriyle anlattığı yazıldı.
Narin’in tutuklu amcası daha sonra JASAT görevlisini aradı ve ‘üfürükçü’de M.G’nin sayıkladığı adresi verdi. Ancak yapılan aramada Narin’in izine rastlanmadı. Uzmanlar amcanın jandarmayı yanıltmak için böyle bir plan yaptığı görüşünde.