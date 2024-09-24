Samanyolu Haber /Gündem / Narin Güran cinayetinde ahırda yeni deliller bulundu /24 Eylül 2024 08:37

Narin Güran cinayetinde ahırda yeni deliller bulundu

Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran cinayetinde soruşturma genişletildi. Katil zanlılarından Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi. İşte soruşturmada son durum...

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Diyarbakır, Bağlar, Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos’a kaybolduğu izlenimi verilen ve 19 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde yeni izler bulundu.

TV100'ün haberine göre komşu Nevzat Bahtiyar'ın ifadeleri kapsamında yeni deliller bulunduğu ifade edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİ
Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada Nevzat Bahtiyar’ın ek ifadesinden sonra soruşturma genişletildi.

Bahtiyar'ın evinde ve ahırında yeni deliller arandı. Arama sonuçlarında yeni bulgulara erişildi.

BAHTİYAR'IN AHIRINDA 2 TANE İZMARİT BULUNDU
Gönderilen deliller arasında Bahtiyar'ın ahırında bulunan 2 izmarit de yer aldı. İzmaritlerde DNA'lar aranacak. İzmaritlerin kaç günlük olduğu da saptanacak.

Jandarma, Bahtiyar'ın evinde ve ahırında aralıksız olarak nöbet tutuyor.

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