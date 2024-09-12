Samanyolu Haber /Gündem / Narin Güran cinayetinde sorgular tamamlandı! 22 şüpheli hakimliğe sevk edildi /12 Eylül 2024 20:28

Narin Güran cinayetinde sorgular tamamlandı! 22 şüpheli hakimliğe sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan 22 şüpheli, 12 saat süren savcılık ifadelerinin tamamlanmasıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül günü yapılan arama çalışmalarında cansız bedeni derede bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Narin'in ölü bulunduğu 8 Eylül günü aralarında Narin'in babası Arif Güran (44), annesi Yüksel Güran (44), ağabeyi E.G. (18), amcaları Ö.F.G. (29), B.G. (37), F.G. (42), K.G. (31), M.G. (40), H.İ.G., amca oğulları U.G. (24) ve O.G. (23), amca kızları M.G. (15) ve B.G. (19), kuzeninin oğlu D.G. (22), yengeleri M.G. (46) ve M.G. (39), halası A.K. (40), eniştesi M.Ş., Salim Güran'ın işçileri Ö.Y. ve M.S. (40) ile işçinin 15 yaşındaki oğlu M.K. (23) ile ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki sorguları tamamlanan şüpheliler, bu sabah saat 06.00 sularında Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Yaklaşık 12 saat süren savcılık ifadeleri tamamlanan şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
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