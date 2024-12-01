Narin Güran cinayetinde yeni ses kaydı: 'Nevzat cinayeti üzerine alsın'

Diyarbakır?'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe? köyünde 21 Ağustos'ta ortadan kaybolduğu izlenimi verilen ve 8 Eylül'de dere yatağında bir çuvalın içinde cansız bedeni bulunan Narin Güran? cinayetinde dava sürerken, yeni deliller de ortaya çıkmaya devam ediyor.





Geçen hafta, Narin'in cansız bedeninin bulunmasından bir gün önce aile fertlerinin toplantı yaptığı görüntüler yayınlanırken, şimdi de ses kayıtları ortaya çıktı.





Habertürk TV'nin aktardığına göre, ailenin yakını Hasan Kaya ile Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar arasında geçen konuşma dikkat çekti.





Ses kayıtlarında, Kaya'nın aracı yapıldığı ve Gazal Bahtiyar'ın eşi Nevzat ile konuşmasının istendiği, Kaya'nın Gazal Bahtiyar'a, "Ben yaptım deseydi, evlerini getirmelerine izin verirdik" ifadeleri yer aldı.





KONUŞMADAKİ İTİRAFLAR DİKKAT ÇEKTİ

Hasan Kaya ve Gazal Bahtiyar arasında geçen konuşma şu şekilde:





Hasan Kaya: Bugün oraya gittim. Dediler ki; zaten Nevzat yapmış.





Gazal Bahtiyar: Sen deseydin ki; Nevzat'a kurban olun. Bir de Nevzat mı yapmış diyorlar?





Hasan Kaya: Nevzat deseydi, 'Ben yaptım'; evlerini getirmelerine izin verirdik. Evini Gazal'a verirdik. Sen onlara söyle. "Ben onlara öyle bir şey diyemem" dedim; zaten evleri var köyde.





Gazal Bahtiyar: Deseydin, enayi mi var karşınızda? O yapacak, sonra suçu onun üstüne atacak. Ben onu Nevzat'a kurban ederim. Beş altı çocuğumu kurban ederim. Dünya malına mı tamah edeceğim. Nevzat'ın zaten evini yıktılar. Nevzat'ın evine ateşler saldılar. Kızlarını yaktılar, evine ateşler attılar.





Hasan Kaya: Ben dedim ki; 'Çocukları bana söyledi. Arabamızın devrini versinler'. Mehmet söyledi. Bana 'Tamam' dediler, arabanın devir zamanı gelince devrini veririz dediler.





Gazal Bahtiyar: Yani 'Öyle Nevzat bu meseleyi üzerine alsın'.





Hasan Kaya: Vallahi öyle söyledi.