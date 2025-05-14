Narin Güran davasında Almanya’dan bilirkişi raporu: 'Ev ve ahır önünde hareketlilik var'

Çantanın ‘’mavi renk sprektrumuna ait’’ olarak sınıflandırıldığı ve koyu renkli şeritleri olduğu belirtilen raporda Güran’ın aynı zamanda koyu renkli bir ceket giydiği aktarıldı.









AHIR ÖNÜNDE HAREKETLİLİK TESPİT EDİLDİ

Diyarbakır'da kaybolduktan günler sonra cansız bedeni dere yatağında bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin Almanya’daki Mittweida Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Adli Tıp Uzman Grubu, dosyadaki kamera kayıtları üzerindeki incelemelerini tamamladı.Okul kamerasından alınan görüntülerin incelendiği bilirkişi raporunda, 21 Ağustos 2024 tarihli kamera kaydında Narin Güran’ın eve dönerken çanta taşıdığının net bir şekilde görüldüğü belirtildi.Raporda ‘’Güran’ın elinde bir telefon olup olmadığı’’ sorusuna da yanıt verildi. Rapora göre kamera kaydındaki düşük çözünürlük nedeniyle nesnenin tespit edilemediğine ancak elinin duruşunun telefon tutuşuna olası benzerliğine dikkat çekildi. Kamera kayıtları üzerinden Narin’in terlikleri de incelendi. Görüntülerde pozlama ve düşük çözünürlük nedeniyle yalnızca renginin koyu olduğunun belirtildiği raporda, Güran’ın sandalet veya arkası açık ayakkabı giydiği aktarıldı.Ayrıca raporda, okul kamerasından alınan görüntülerde herhangi bir manipülasyon yapılmadığına dikkat çekildi.Dosyaya sunulan 'DARAN1' askeri üs görüntülerinin incelendiği raporda, bilirkişinin kameranın tipini bilmemesinden kaynaklı Güran’ın eve dönüş mesafesinin Google Mars ile tahmin edildiği ve bu uzaklığın 900 metre olduğu aktarıldı.Kamera görüntülerinin uzaklığına da dikkat çekilen raporda, kareler arası haraket analizi ile insan haraketine işaret eden piksel bazlı değişikliklerin saptanabileceği hatırlatıldı. Buna göre yapılan incelemede okul ve askeri üs kamera kayıtları arasındaki 2 dakika 30 saniyelik zaman farkında Güran’ın hem kuzenlerinin hem de ailesinin evinin önünde hareketlilik tespit edildi.Raporda aynı zamanda Güran ailesinin evi ve ahırı arasında da hareketlilik olduğuna dikkat çekildi.Raporda yer verilen bilirkişi tavsiyeleri ise şu şekilde:'DARAN1' videosundaki ve bu videodan alınan görüntülerdeki binaların güvenilir bir şekilde tespit edilebilmesi için yerinde görsel inceleme yapılmalı.Okul videosundaki hatalı renk yansıması ölçülmeli.Arazinin topolojisini dikkate alarak güzergâhları daha iyi tahmin etmek için yürüyen veya koşan insanlar tarafından sahada ölçüm yapılmalı.