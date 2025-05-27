Narin Güran davasında yeni gelişme! Bakanlık onay verdi, istinaf reddetti

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan, daha sonra ise cansız bedeni Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran davasında istinaf mahkemesi kararını açıkladı. Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, geçtiğimiz gün açıkladığı kararında davada taraf olarak kabul edilen Diyarbakır Barosu hakkında dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.



İstinaf mahkemesinin kararında Avukatlık Kanunu uyarınca baroların; avukatlık mesleğini geliştirmek, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak ile korumak amacıyla, tüzel kişiliği bulunan, çalışmalarını demokratik ilkelere göre sürdüren kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olarak faaliyet gösterdiği anımsatıldı.



“BAŞVURULARININ REDDİNE KARAR VERİLMİŞTİR”



Cega Medya'nın haberine göre, mahkeme Diyarbakır Barosu’nun tüzel kişiliği sıfatıyla, hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmak amacıyla görev yapan avukatlar karşısında tarafsız bir konumda bulunması gerektiğini ifade ederken açıklanan kararda, “CMK m. 237 uyarınca, yargılama konusu suç yönünden suçtan zarar gören sıfatının bulunmaması nedeniyle, davaya katılma hakkı ile CMK m. 260/1 uyarınca hükmü istinafa taşıma hak ve yetkisi bulunmadığı anlaşılmakla; ilk derece mahkemesince hukuka aykırı şekilde davaya katılmasına karar verilen Diyarbakır Barosu Başkanlığı’nın ve istinaf aşamasında başvuruda bulunan Ankara Barosu Başkanlığı’nın istinaf başvurularının, CMK’nın 279/1-b maddesi uyarınca reddine karar verilmiştir.” ifadelerine yer verildi. Aynı zamanda mahkeme, karara karşı itiraz yolunun açık olduğunu kaydetti.



BAKANLIK ONAYLAMIŞTI!



Diyarbakır Barosu ve eski baro başkanı Nahit Eren, Narin Güran soruşturmasını en başından itibaren baro adına takip etti. Mahkeme, Adalet Bakanlığı tarafından verilen onay ile Türkiye’de ilk kez böyle bir olayda Diyarbakır Barosu’nu “suçtan zarar gören taraf” olarak davaya dahil etti. Bakanlık tarafından verilen onayın sonrasında ilk derece mahkemesi baroyu davada taraf olarak kabul etti.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZALARI ONANDI!



Diğer taraftan anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve abi Enes Güran’a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezaları, oyçokluğuyla onanırken cesedi dereye taşıyan komşu Nevzat Bahtiyar’ın 4 yıl 6 ay hapis cezası da onandı. Sanıkların tahliye talepleri reddedilirken Yargıtay’a temyiz yolu açık bırakıldı.