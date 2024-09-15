Narin Güran soruşturmasını sekteye uğratma girişimleri kayda geçti

Narin Güran'ın tutuklu amcası Salim Güran'ın işçisi olduğu öğrenilen 15 yaşındaki R.A'nın tutuklanma gerekçesinde Narin'in arama çalışmalarının devam ettiği esnada köyde yapılan asılsız ihbarlara ve jandarmanın dikkatini dağıtmaya yönelik girişimlere de yer verildi.





Mahkeme belgesinde bu eylemlerin bir kısmının Güran ailesinin üyeleri tarafından yapıldığı belirtildi.





Sulh Ceza Hakimliği, Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmalarının "asılsız ihbarlarla ve yanlış ifadelerle sekteye uğratılmaya çalışıldığını" tutuklama gerekçesi olarak kayda geçirdi.Euronews'te yer alan habere göre 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan ve köyün hemen dışındaki Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'la ilgili soruşturma devam ediyor.Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında anne, ağabey ve amcanın da bulunduğu tutuklu sayısı 11'e yükseldi.Son olarak tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın talebi üzerine yeniden gözaltına alınan R.A. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmıştı.T24'ün haberine göre, hakimliğin tutuklama gerekçesinde, "suça sürüklenen çocuk R.A'nın üzerine atılı 'Çocuğu Kasten Öldürmek' suçunu işlediğine dair, 21 Ağustos 2024 günü kaybolan maktul Narin Güran'ı bulmak için gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarının bir kısım şahısların hedef saptırma maksatlı suni ihbarlarıyla ve dikkat dağıtıcı eylemleriyle akamete uğratılmaya çalışıldığı" ifade edildi.JASAT tutanağından alıntı yapılan belgede, asılsız ihbar ve dikkat dağıtıcı eylemler olarak nitelenen bazı faaliyetler şu şekilde sıralandı:- Suriyelilerin kaldığı çadıra yakın bir konumda terlik bulunduğu iddia edilerek jandarma personelinin bu kısma yönlendirilmeye çalışılması.- Köyde yangın çıkarılması.- Arama kurtarma çalışmaları esnasında olağan dışı elektrik kesintilerinin yaşanması.- İki şahsın bir kız çocuğunu köyün üst tarafına götürdüğü şeklinde asılsız ihbarda bulunulması.- Yanlış ifadelerle güvenlik birimlerinin yanlış yönlendirilmesi.- Bu gibi eylemlerle jandarma personelinin Eğertutmaz Deresi'nden uzaklaştırılmaya çalışılması.Mahkemenin "suça sürüklenen çocuk" olarak tanımladığı R.A.'nın amca Salim Güran'la yaptığı telefon görüşmeleri bu hafta ortaya çıkarılmıştı.Görüşmede 15 yaşındaki zanlının "Daha ölmemiş" ifadelerini kullanması dikkat çekmişti.Yapılan görüşmede Salim Güran'ın R.A.'ya "O sondaki köşede bir şeyin düşmüş ha, sana ait bir şey sondaki yamaçta, yamacın köşesi taş," dediği, R.A.'nın da "Tamam, henüz bende değil/Tamam, daha ölmemiş" yanıtını verdiği belirtilmişti.Savcılıkta bu konuşmanın sorulduğu R.A.'nın "Valla ben böyle bir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenilmişti.