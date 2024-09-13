Silinen Mesajlar Kurtarıldı! Narin'in tutuklu amcası Salim Güran'ın ifadesi yeniden alınacak

Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan, yapılan aramalarla 8 Eylül’de cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada, otomobilinde Narin’e ait DNA izleri bulununca gözaltına alınıp 2 Eylül’de tutuklanan amcası Salim Güran, yeniden ifadesine başvurulmak üzere adliyeye sevk edildi. Amca Güran’ın adliyedeki işlemleri sürüyor.



TELEFON KAYITLARI GERİ GETİRİLDİ



Salim Güran'ın telefonundan sildiği tüm mesaj ve verilerin geri getirildiği ortaya çıktı. Sabah Gazetesi Ankara İstihbarat Şefi Halit Turan şunları söyledi:



"Katil zanlısı olarak tutuklanan amca Salim Güran'ın cep telefonuna el konulmuştu. Salim Güran'ın arama kayıtlarını ve WhatsApp mesajlarını silmişti. Amca Salim Güran'ın cep telefonu üzerinde çalışma yapan Siber ekipler tüm mesajları ve verileri geri getirdi. Bunlar savcılığa verildi.



Salim Güran kendi telefonuna bir program indirmiş ve tüm konuşmalarını ve verilerini kendi kaydetmiş. İşte bilişim ve veri inceleme uzmanları el konulan telefonda yaptıkları çalışmalar neticesinde Salim Güran'ın sildiği tüm verileri geri getirdiler. Bu kayıtlar Narin'in neden öldürüldüğünü ve nasıl ortadan kaldırıldığını ortaya koyacaktır."