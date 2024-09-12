Samanyolu Haber /Gündem / Narin’in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlışlıkla aradım' /12 Eylül 2024 21:23

Narin’in annesinin ifadesi ortaya çıktı: 'Yanlışlıkla aradım'

Narin'in öldürülmesiyle ilgili annesi Yüksel Güran'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Anne Güran "Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin. Salim Güran’la ilişkim yok. Bundan utanç duyuyorum” dedi.

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Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Anne Yüksel Güran, savcının sorduğu "Narin'i seni ve amcayı gördüğü için mi öldürdünüz?” sorusuna, "Hayır böyle bir şey kesinlikle yok” yanıtını verdi. Anne Güran, savcının 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sorduğunda ise “Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım” dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde, 21 Ağustos'ta Kuran kursuna gittikten sonra kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cesedi, 19 gün sonra dere kenarında çuval içinde bulundu. Soruşturmada 1’i tutuklu, 24’ü gözaltında olmak üzere 26 şüpheli var. Soruşturmada kapsamında gözaltına alınan 24 kişi arasında Narin'in annesi Yüksel Güran, babası Arif Güran, iki ağabeyi, üç amcası ve 2 Eylül’de ‘kasten öldürmek'ten tutuklanan köy muhtarı amcası Salim Güran’ın eşi de yer aldı.

'BU İDDİALARDAN UTANÇ DUYUYORUM'

NTV’de yer alan habere göre, Narin Güran cinayeti kapsamında gözaltına alınan anne Yüksel Güran'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı. Sorgu sırasında soğukkanlı ve sakin davrandığı belirtilen anne Yüksel Güran, hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Savcının sorduğu birçok soruya da "Bilmiyorum, haberim yok ve görmedim" şeklinde cevaplar verdi. Amcayla bir ilişkisi olup olmadığı sorulduğunda ise "Böyle bir şey kesinlikle yok bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" dedi.

'BİR KEZ YANLIŞLIKLA ARADIM'

Savcı, saat 15:15’ten sonra amcayı üç kez aramasını sordu. HTS kayıtlarında tespit edilen görüşmelerle ilgili Yüksel Güran, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi.

Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye soru sordu. Yüksel Güran "Hayır" dedi ancak o iki aramayı açıklayamadı.

Yüksel Güran, "Salim ve Nevzat’ın arası çok iyiydi. Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Narin'i kimin kaçırdığını kimin öldürdüğünü bilmiyorum" dedi.
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