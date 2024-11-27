Samanyolu Haber /Gündem / Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış: 'Bilmiyorum, görmedim diyeceksin' /27 Kasım 2024 20:03

Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış: 'Bilmiyorum, görmedim diyeceksin'

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı. Diyarbakır Barosu, görüntüleri bugün mahkemeye sundu. Deşifre edilene göre görüntülerde çocuğa şu ifadeler kullanılıyor: "Bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz."

SHABER3.COM

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin önemli görüntüler ortaya çıktı.

tele1.com.tr'den Ersin Eroğlu'nun haberine göre; Güran ailesinin silinen kayıtları Narin'in cansız bedeninin bulunduğu 8 Eylül'den bir gece öncesine ait. Böylelikle Narin bulunmadan 1 gün önce aile meclisinin toplandığı ortaya çıkmış oldu.

Diyarbakır Barosu, görüntüleri bugün mahkemeye sundu.

Aile meclisinin toplantısı tutuklu amca Erhan Güran'a ait evin bahçesinde gerçekleşiyor.

Konuşmalarda 15 yaşlarındaki bir çocuğun sorgulandığı anlaşılıyor.

Görüntülerde, Arif Güran, Baran Güran, Erhan Güran, Ali Rıza Güran'ın yer aldığı görülüyor.

Deşifre edilene göre görüntülerde çocuğa şu ifadeler kullanılıyor: "Enes o gün ne yapıyordu, evde yanında kim vardı? Bir kız mı getirmişti, kadın mı vardı? Ne oldu, o gün ne gördün bize baştan sona anlat. Bunu sana sorarlarsa ben bilmiyorum, görmedim diyeceksin. Bunu söylersen biz seni koruruz."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Narin’in cesedi bulunmadan önce ‘aile meclisi’ toplanmış:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:14:56