Narin’in öldürülmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Narin'in ölümüne ilişkin davanın ilk duruşması 7 Kasım'da görülecek.













Diyarbakır’da Merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan ve 8 Eylül’de Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran cinayetine ilişkin gelişmeler sürüyor.Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.Cinayete ilişkin gelişmeler sürerken Narin’in öldürülmeden yaklaşık 1 saat önceki görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.Okulun güvenlik kamerasına görüntülerde Narin’in büyük amcası H.G.’nin evine doğru 14.02.'de yürüdüğü, bir süre sonra yine aynı güvenlik kamerasında 14.04'te koşarak gittiği görülüyor. Öte yandan kameranın saatinin 4 dakika ileriyi gösterdiği tespit edildi.O görüntülerde Narin Güran'ın, babasının amcası olan H.G.’nin evine gittiği, orada arkadaşlarının Kuran kursuna gittiğini öğrenince koşarak kursa gittiği belirtildi.Öte yandan davanın ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianamenin kabul edildiği Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince tensip zaptı hazırlandı.Tensip zaptında, 4 sanığın tutukluğunun devamı yönündeki gerekçeye ilişkin, "Üzerlerine atılı suç nedeniyle kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süre, suça ilişkin kanunda öngörülen cezanın alt ve üst sınırı, eylemin CMK'nin 100/3 maddesinde sayılı katalog suçlardan olması nedeniyle tutuklanma nedeninin var sayılması gerektiği ve sanıklar hakkında adli kontrol tedbirinin uygulanmasının yetersiz kalacağı, tutuklanma tedbirinin ölçülü olduğu göz önüne alınarak sanıkların tutukluluk halinin ayrı ayrı devamına karar verilmiştir" denildi.Tutuklu 4 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacağı davanın 7 Kasım'daki ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu sanıkların da bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu da "müşteki kurum" sıfatıyla duruşmaya davet edildi. Tensip zaptında duruşma saatinin 09.00 olarak belirlendiği bilgisi yer aldı.