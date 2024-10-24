Samanyolu Haber /Gündem / Narin soruşturmasında flaş gelişme: Baba ve ağabey için zorla getirme kararı /24 Ekim 2024 13:45

Narin soruşturmasında flaş gelişme: Baba ve ağabey için zorla getirme kararı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde, babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın da aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında zorla getirme kararı verildi.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi, cinayetle bağlantılı olarak aralarında Narin’in babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran’ın da bulunduğu 23 kişi hakkında zorla getirme kararı verdi.

Tavşantepe Köyü’nde yaşanan olay, 19 gün boyunca kaybolan Narin’in cansız bedeninin bulunmasının ardından daha da derinleşti. Olayın aydınlatılması için yürütülen soruşturma kapsamında, mahkeme tarafından alınan bu karar, cinayetin faillerinin ortaya çıkarılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ferit Demir'in aktardığına göre mahkeme tutanağında belirtilen zorla getirme kararı, Narin Güran’ın cinayetinin çözülmesi için kritik öneme sahip. Yetkililer, soruşturmanın seyrine bağlı olarak bu kişilerin ifadelerine başvurmayı planlıyor.

Narin Güran’ın ölümü, toplumda geniş yankı uyandırırken, olayın aydınlatılması için çalışmalar devam ediyor. Şimdi gözler mahkeme sürecine çevrildi.
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