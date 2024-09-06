Narin soruşturmasında flaş gelişme: Mezarlıkta şüpheli bulgular

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler, tüm bölgeyi kapsayacak şekilde yeni bir çalışma başlattı.



DW Türkçe'den Felat Bozarslan'ın haberine göre mezarlıktaki bulgular Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Aralarında arama-kurtarma, istihbarat, sorgu tekniği uzmanları ve pedagogların bulunduğu özel ekip 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor. Jandarma Genel Komutanlığından gönderilen özel bir ekip de Diyarbakır'a gelerek çalışmalara katıldı.



Tavşantepe Mahallesi mezarlığında dün ilk kez farklı bir arama çalışması yapıldı. Aselsan'ın yeraltı görüntüleme cihazlarıyla mezarlıktaki eski ve yeni mezarlar tarandı, Narin'e ait bir iz arandı. Aramalar sonucunda ekipler şüpheli bazı bulgulara rastladı.



Ancak bulguların Narin'e ait olup olmadıkları henüz bilinmiyor. Bulgular incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



OKLAR AMCANIN ÜZERİNDE



Narin’in kaybolmasına ilişkin ağabeyi E.G.’nin serbest bırakılmasının ardından bu kez amcası ve aynı zamanda Taşvantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı.



Ekipler, Muhtar Güran'ın aracından aldıkları DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiğini tespit etti.



31 Ağustos günü gözaltına alınan amca Güran, jandarmadaki sorgusunun ardından 1 Eylül günü, Diyarbakır Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarılan Salim Güran, 'kasten adam öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.