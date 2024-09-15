Samanyolu Haber /Gündem / Narin soruşturmasında iki yeni gözaltı /15 Eylül 2024 13:30

Narin soruşturmasında iki yeni gözaltı

Diyarbakır’da kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetinde, iki akraba daha gözaltına alındı. Yeni gözaltılara gerekçe olarak ise, bu kişilerin soruşturmasının seyrini değiştirmesi gösterildi.

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Diyarbakır’da kaybolmasının ardından 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin cinayetinde, iki akraba daha gözaltına alındı.

Soruşturmanın seyrini değiştirdikleri gerekçesiyle Narin Güran'ın akrabaları İsa ve Şeyma Kaya gözaltına alındığı bildirildi.

Gözaltına şüphelilere "Sizi kim yönlendirdi?" sorusunun sorulacağı vurgulandı.

KRİTİK TANIĞIN GÖZALTI SÜRESİ UZATILMIŞTI

Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada, 21 Ağustos’ta Hediye Güran’ın Narin’in eve gittiği 15.15’ten dakikalar sonra kısa aralıklarla eve gidip geldiği tespit edilmişti.

Aile üyeleri üzerine yoğunlaşılan soruşturmada, Hediye Güran’ın 21 Ağustos’ta Tavşantepe’ye traktörle gelen ve WhatsApp kayıtlarını sildiği anlaşılmasıyla “suç delillerini yok etmek” gerekçesiyle tutuklanan 41 yaşındaki amca Fuat Güran’ın eşi olduğu biliniyordu.

HTS kayıtlarına bakıldığında, Hediye Güran'ın, cinayetin işlendiği düşünülen dakikalarda Narin Güran'ın yaşadığı eve iki kez gidip geldiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmelerin ardından, Hediye Güran hakkındaki gözaltı süresinin uzatılmasına karar verilmişti.
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