Samanyolu Haber /Gündem / Narin soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi /31 Ağustos 2024 08:51

Narin soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık tüm aile fertleri için talimat verdi

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolmasının üzerinden 10 gün geçti. Küçük kız için köy ve çevresinde geniş çaplı arama çalışmaları sürdürülürken, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı bütün aile üyelerini çapraz sorguya aldı.

SHABER3.COM

Diyarbakır'da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma gizlilik içeresinde devam ederken, mahkeme tarafından yayın yasağı getirildi.

ÇAPRAZ SORGU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre soruşturmayı yürüten Cumhurbaşkanı Cumhuriyet Savcısı, anne Yüksel ve baba Arif Güran'ın da aralarında olduğu tüm aile fertleri ile amcalar ve kuzenlerinin yeniden ifadesinin alınması için kolluk kuvvetlerine talimat verdi.

Savcılığın talimatı üzerine jandarma harekete geçti. Jandarma ifadelerini almak üzereler gözaltına aldığı Narin'in tüm aile fertlerini çapraz sorguya alarak, küçük kıza yönelik bir ipucuna ulaşmaya çalışıyor.

GÖZALTINA ALINAN ABİSİ SERBEST BIRAKILMIŞTI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Narin'in 18 yaşındaki ağabeyi E.G. kolundaki diş izi Narin'e ait çıkmayınca serbest bırakılmıştı. Anne Yüksel ve baba Arif Günay ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, amca, kuzen, aile bireyleri ve akrabaların ifade işlemleri ise jandarmada devam ediyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Narin soruşturmasında yeni gelişme: Savcılık tüm aile... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:40:26