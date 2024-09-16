Narin soruşturmasının kritik ismi adliyeye sevk edildi

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a yönelik soruşturmada anneyle ilgili önemli itiraflarda bulunduğu değerlendirilen tutuklu amca Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran adliyeye sevk edildi.



SÖZCÜ muhabiri Özgür Cebe, "Hediye Güran'ın gözaltında önemli bilgiler vermiş olduğunu değerlendiriyoruz. Hediye Güran cuma günü gözaltına alınmıştı. Yenge cuma günü gözaltına alınmıştı, Narin'in annesi cumartesi günü ani bir kararla apar topar tutuklu bulunduğu cezaevinde ağız ve diş hastanesine getirilmişti. Hafta sonu olmasına rağmen izinli olan personel göreve çağrılmış ve annenin burada uzun süre ağız ve diş kalıpları alındı. Hediye Güran anneyle ilgili bazı önemli itiraflarda bulunmuş olabilir." dedi.



Cebe şu ifadeleri kullandı:



-Narin ağabeyi Enes'in kolundaki diş izinin annesine ait olabileceği, annenin Narin'in öldürüldüğü gün oğluyla bir kargaşa yaşayabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



-Yenge Hediye'nin önemli itiraflarda bulunmuş olabileceğini değerlendiriyoruz."