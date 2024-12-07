Narin'i kim öldürdü: Savcı mütalaada ismi açıkladı

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cinayetiyle ilgili davada, savcılık mütalaasını tamamladı. Sanıklar ağabey Enes Güran, anne Yüksel Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar hakkında "İştirak Halinde Çocuğa Karşı Kasten Öldürme" suçundan "ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istendi.





Halktv'de yer alan habere göre savcılık tarafından sunulan 14 sayfalık mütalaada, sanıkların olay günü ve saatinde aynı mekanda olduklarını kanıtlayan HTS kayıtları, TÜBİTAK ve kriminal inceleme raporları gibi kapsamlı deliller yer aldı. Mütalaada sanıkların tutukluluk halinin devamı ve haklarında TCK 62. maddesi uyarınca herhangi bir indirim uygulanmaması gerektiği belirtildi.





"SALİM VE NEVZAT YARDIM İÇİN ÇAĞIRILDI"

Anne Yüksel Güran ve Amca Salim Güran arasında belirlenen HTS kayıtlarına göre, olay günü saat 15.20-15.35 arasında 3 kez telefon görüşmesi yaptıkları ve görüşmelerin ardından, amca Salim’in olayın gerçekleştiği eve geldiği, burada anne Yüksel ve oğlu Enes’in bulunduğu tespit edildi.





Amca Salim Güran'ın ise cesedi ortadan kaldırmak için battaniyeye sardığı ve itirafçı Nevzat Bahtiyar’a teslim ettiği belirtildi. Araç içindeki DNA bulguları, cesetten bulaşan salyanın amcanın eline geçtiğini ve bunu şoför koltuğuna sürdüğünü kanıtladı.





Ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerini gizlemek için çeşitli yöntemler uyguladığı, yüzündeki ve sırtındaki yaraların nedenlerini çelişkili şekilde açıkladığı ifade edildi. İfadelerinin "hayatın olağan akışıyla bağdaşmadığı" vurgulandı.





Nevzat Bahtiyar'ın cinayetin ardından cesedin taşınması sürecine dahil olduğu ve verdiği ifadelerin delillerle örtüştüğü belirtildi.





SANIKLARIN BİR ARADA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

28 Kasım 2024 tarihli ulusal kriminal büro raporu ve bilirkişi raporlarında, Narin Güran’ın ahır-ev bölgesine ulaştığının ve burada sanıkların bir arada bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi. Sanıkların, Narin’in öldürülmesi için birlikte hareket ettikleri, bu sırada cesedi saklamak ve suç delillerini gizlemek amacıyla iş birliği yaptıkları ifade edildi.





Mütalaada şu ifadeler yer aldı:





"Sanıklar, suçun icrasını kolaylaştırma ve iradelerini birleştirme noktasında ortak bir eylem içinde olmuşlardır. Suçun işlenmesi sonrası sergiledikleri davranışlar da bu durumu teyit etmektedir."





CESEDİN BULUNDUĞU NOKTA ŞÜPHE UYANDIRDI

Narin Güran’ın cesedi, kaybolduğu bölgedeki dere yatağında 5. aramada bulundu. Daha önce aynı bölgenin dört kez detaylı olarak arandığı, ancak herhangi bir ize rastlanmadığı ifade edildi. Cesedin bulunamaması ve sonrasında yapılan itiraflar, özellikle Nevzat Bahtiyar’ın cesedin yerini göstermiş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.





DAVA 26 ARALIK'A ERTELENDİ

Mütalaanın, sanık avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları ve Diyarbakır Barosu avukatlarına tebliğ edildiği, 26 Aralık’ta yapılacak duruşma öncesi savunmaların hazırlanması için süre tanındığı bildirildi. Savcılık, olayın vahameti ve delillerin ağırlığı nedeniyle davanın bu duruşmada karara bağlanmasını bekliyor.





BİR AİLE TRAJEDİSİ VE ÇÖZÜLEMEYEN SORULAR

Mütalaadaki ifadeler, Narin Güran’ın öldürüldüğü sırada evde annesi, amcası ve ağabeyinin bulunduğunu, sonrasında cesedin saklanması için Nevzat Bahtiyar’ın çağrıldığını ortaya koyuyor. Ancak cesedin neden daha önce bulunamadığı, sanıkların çelişkili savunmaları ve cesedin saklanma şekli gibi sorular hâlâ tam olarak yanıt bulmuş değil.



