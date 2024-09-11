Samanyolu Haber /Gündem / Narin'in ablasının ölümü mercek altında: Hastaneden dosyalar istendi! /11 Eylül 2024 12:17

Narin'in ablasının ölümü mercek altında: Hastaneden dosyalar istendi!

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Soruşturmaya bakan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü incelemeye aldığı öğrenildi. Buna göre, hastaneden dosyalar istendi.

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Türkiye'nin kanını donduran Narin Güran cinayetinde yeni bir gelişme daha yaşandı.

Olayı soruşturan 4 savcının, küçük kızın 2019 yılında 5 yaşındayken hayatını kaybeden ablası Tülin Güran'ın ölümünü de incelemeye aldığı öğrenildi.

HASTANEYE YAZI YAZILDI

Habertürk'ün aktardığına göre savcılık, Diyarbakır Çocuk Hastanesi'ne bir yazı yazarak Tülin Güran'ın ölümüyle ilgili tüm dosyaları istedi.

'MERDİVENDEN DÜŞME' İDDİASI

Engelli olduğu söylenen çocuğun merdivenden düşerek hayatını kaybettiği, ancak cansız bedenine otopsi yapılmadığı ileri sürülmüştü.
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