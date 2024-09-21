Samanyolu Haber /Gündem / Narin'in Adlı Tıp raporu kafaları karıştırdı /21 Eylül 2024 10:21

Narin'in Adlı Tıp raporu kafaları karıştırdı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cesedi bulunan Narin Güran'ın boğularak öldürüldüğü kesinleşti. Narin'in bacağı çuvalın içinde bulunmuştu ancak Adli Tıp raporunda hayvanlar tarafından koparılmış olabileceği belirtildi. Rapordaki 'kopan bacak muamması' yeni soruları gündeme getirdi.

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Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu’nun, Narin Güran'ın kesin ölüm sebebine dair raporu tamamlanarak savcılığa gönderilmişti. Raporda mevcut verilerle Narin Güran’ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı belirtildi.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Raporda 8 yaşındaki Narin’in ölümünün kaybolduğu 21 Ağustos’ta “ağız-burun kapanması ve boyna bası sonucu oksijensiz bırakılmasıyla” meydana geldiğine oybirliğiyle kanaat getirildiği de belirtildi.

KOPAN BACAK MUAMMASI

Raporda Narin’in sol bacağının diz altından kopmasına yol açan müdahalenin de ölüm sonrası “hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte” ifadesine yer verildi.

İTİRAFÇI NEVZAT BAHTİYAR DA İFADESİNDE 'DİZ ALTINA' DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Jandarma ilk ifadesinde Nevzat Bahtiyar’a “Cesedi çuvala koyarken vücudu sıcak mıydı, katılaşma var mıydı?” diye sormuş o da “Vücudun sıcaklığını hatırlamıyorum, çuvala koyarken ayağının bükülmesinden dolayı hatırlıyorum” cevabını vermişti. Savcılık ifadesinde de “Çuvalı bağlarken Narin’in bir ayağının dizinden aşağı tarafı çuvalın dışında kaldı. Bir ayağının neden çuvalın dışında kaldığını bilemiyorum” demişti.

YANIT BEKLEYEN SORULAR: ÇUVALDA NASIL KALDI?

Narin’in cesedinin nasıl bulunduğuyla ilgili ortaya çıkan ilk bilgi ve açıklamalara göre ceset çuvalın içindeydi ve üzeri de taşlarla kapatılmıştı. Çuval açıldığında da Narin’in cesediyle birlikte kopuk bacağının da çuvalın içinde olduğu biliniyordu.

Hürriyet Gazetesi'nden Musa Kesler'in haberine göre bu durumda yeni sorular akıllara geliyor. Adli Tıp raporuna göre Narin'in bacağı hayvan müdahalesi ile koptu. Hayvan müdahalesi bacak çuvalın dışındayken mi oldu? Öyleyse kopan bacak çuval içinde nasıl kaldı? Bahtiyar’ın iki ifadesinde de Narin’in “diz altından bükülen” bacağından söz etmesinin sebebi ne?

NARİN'İN ABİSİNİN KOLUNDAKİ ISIRIK İZİNE AİT RAPOR ÇIKTI

Diğer yandan Narin’in abisi Enes’in kolundaki ısırıklara dair inceleme de tamamlanarak rapor savcılığa gönderildi. Raporda izin 21 Ağustos’a ait olduğu ancak inceleme 7 gün geçtikten sonra yapıldığı için izin tam olarak kime ait olduğunun belirlenemediği belirtildi.
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