Narin'in ağabeyinden kafaları karıştıran hareket!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolmasının ardından 19’uncu günün sonunda dere yatağında bir çuvalın içinde cansız halde bulunan Narin Güran’ın davası 7 Kasım’da görülecek. Davaya sayılı günler kala Narin’in ağabeyi Baran Güran dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Güran daha sonra söz konusu paylaşımlarını sildi.





Narin cinayetine ilişkin soruşturma devam ederken, soruşturma kapsamında tutuklu olmayan tek ağabeyi Baran Güran, sosyal medya hesabından tutuklu annesi Yüksel Güran, kardeşi Enes Güran ve Narin ile kendisinin yer aldığı paylaşımlar yaptı.





Gerçek Gündem'de yer alan habere göre annesiyle fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" diye yazdı.





Kardeşi Enes Güran’ın fotoğrafını da paylaşan Baran Güran, bu paylaşımına da "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak" notunu düştü.





Sonraki paylaşımında ise Narin ile kendisinin fotoğrafını paylaşan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum" dedi.





Baran Güran tutuklu amcası Salim Güran hakkında paylaşım yapmazken, yaptığı paylaşımları da 45 dakika içerisinde sildi.





BAROYA VEKALET VERDİ SONRA GERİ ÇEKTİ

Narin’in tutuklu olmayan tek ağabeyi olan Baran Güran, Diyarbakır Barosu’na vekalet vermiş ancak daha sonradan vekaletini geri çekmişti.





Baran Güran’ın bu hamlesi akıllarda soru işareti yaratırken kamuoyundan da büyük tepki çekmişti.