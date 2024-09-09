Narin'in amcası jandarmada yeniden sorgulanıyor

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra bir çuval içerisinde cesedi bulunan Narin Güran soruşturması kapsamında tutuklu bulunan amca Salim Güran, tekrar sorgulanmak üzere jandarmaya getirildi.







Diyarbakır Bağlar Tavşantepe Köyü'nde 21 Ağustos 2024 günü kaybolan ve 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili muhtar amca Salim Güran tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.





Dün sabah saatlerinde Narin'in cesedinin bir çuval içerisinde bulunmasının ardından Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla aralarında Narin'in annesi, babası, abileri, amcalarının da bulunduğu 24 kişi gözaltına alınmıştı.





TUTUKLU OLAN AMCA TEKRAR JANDARMAYA GETİRİLDİ





Gizli tanığın itiraf ifadelerinin ardından amca Salim Güran, sorgulanmak üzere cezaevinden tekrar jandarma karakoluna getirildi.





GÖZALTINA ALINANLARIN İFADESİ DOĞRULTUSUNDA TEKRAR SORGULANACAK





Narin'in cesedinin bulunması ve gözaltına alınan şüphelilerin ifadesi doğrultusunda Salim Güran için sorular hazırlandı. Güran'a bu soruların sorulacağı öğrenildi.