Samanyolu Haber /Gündem / Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ile amcaları da gözaltında /08 Eylül 2024 18:58

Narin'in annesi, babası, iki ağabeyi ile amcaları da gözaltında

Diyarbakır'da, evlerinin yakınındaki dere yatağında cesedi bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetine ilişkin 21 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişiler arasında annesi Yüksel Güran, baba Arif Güran ile 2 ağabeyi ve amcaları da yer aldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma için bir başsavcıvekili 3 savcının görevlendirildiğini kaydetti.

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Diyarbakır'ın Tavşantepe Köyü'nde sekiz yaşındaki Narin'n cansız bedeni 19 gün sonra bulundu.

NEREDEYSE TÜM AİLE GÖZALTINDA
Halk TV Muhabiri Ferit Demir, gözaltına alınanların anne, baba, amcalar, kardeşler, kuzenler ve çok sayıda akrabanın yer aldığını bildirdi. Gülşah Ekinci ile Gündem Özel'e bağlanan Demir şöyle konuştu:

"Baba Arif Güran, anne Yüksel Güran, tutuklu olan hakkında tekrar gözaltı kararı verilen Salim Güran, köyde yaşayan üç amca, çok sayıda kuzen, Salim Güran'ın eşi ve çocukları hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan bu şahıslarla alakalı tüm dijital materyallere el konuldu.

Ayrıca gözaltı sayısı da artacak.

Soruşturma ikinci aşamaya geçti. Kriminal ve olay yeri delillerle kimler tarafından Narin'in katledildiği ortaya çıkacak. Narin'in neden katlediğini Türkiye öğrenecek. Adli Tıp'ın Ön Raporu hızlı çıkacaktır. 1-2 gün içinde. Ancak geniş rapor sonra çıkacak."
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