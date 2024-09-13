Narin'in annesinin ve ağabeyinin ifadeleri ortaya çıktı

Narin'i ararken mısır koçanları her yerimize çarpıyordu. Sonra hastaneden bize bir çocuk olduğu haberi geldi gidip baktık, Narin olmadığını gördük. Döndükten sonra olaylara üzüntüden kendime yumruk attım. Sonra adli tıpa götürüldüğümde küçük çizikler de olduğunu fark edince, mısır koçanları tarafından olabileceğini fark ettim."





BirGün'de yer alan habere göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos günü kaybolan ve 8 Eylül'de cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmaları talep edilen anne Yüksel Güran ile ağabey Enes Güran'ın ifadeleri ortaya çıktı.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan, daha sonra yeniden gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen ağabey Enes Güran, kolundaki ısırık izini üzüntüden kendisinin yaptığını söyledi. Enes Güran, kardeşinin kaybolduğu haberini 19.11'de annesinin "Narin yemeğe gelmedi" sözleri ile öğrendiğini iddia etti. Enes Güran'ın ifadesi şöyle:"Ben aslında Malatya'da yaşıyorum. Ağabeyim askere gidecek diye köye geldim. Geç saatte geldim. Sabah kahvaltı yaptık. Narin öğlen camiye gitmek üzere ayrıldı. Ben de çok yorgundum uyudum. Bir ara bir arkadaşım aradı, yarı uykulu konuştum tekrar uyudum. 16.00'a kadar uyudum.Dışarı çıktım. Akşama eve geldiğimde 19.11'de annem Narin nerede dedi. Bilmiyorum dedim. 16.00'da uyandığımda annem evdeydi, yanında komşumuz vardı. Ama annemin kaçta eve geldiğini uyuduğum için hatırlamıyorum. Ben kardeşimi çok severdim. Kimse ile husumetimiz yok. Kimin neden böyle bir eylemde bulunacağını anlamıyorum.Kardeşim Narin'i Nevzat bıraktıysa, bunu ancak birinin tehdit ve para ile yaptırılacağını düşünüyorum. Çünkü Nevzat ekonomik olarak güçsüz ve sönük bir kişiliktir. Kendisine böyle bir olayda para için tehdit edilse yapabilir, ya da korkarak yapmış olabilir. Narin'i arama çalışmalarında Nevzat sadece bir kez yanımıza geldi. Salim Güran, Nevzat'ı tehdit ettiyse, Nevzat buna karşı koyamayacak kadar korkak bir insandır.Anne Yüksel Güran, savcılık sorgusunda hakkındaki tüm iddiaları reddetti. Birçok soruya "Bilmiyorum", "haberim yok" ve "görmedim" şeklinde cevaplar verdi.Salim Güran'la bir ilişkisi olup olmadığı sorusuna "Böyle bir şey kesinlikle yok, bu iddialardan utanç duyuyorum. Narin’i kim öldürdüyse Allah belasını versin" diye yanıt verdi.Anne Güran, saat 15:15’ten sonra Salim Güran'ı neden üç kez aradığına ilişkin soruya ise, "Bir kez yanlışlıkla aradım. Başka da kendisini aramadım" yanıtını verdi. Savcı cevap üzerine "Telefonunu başka birisi kullanıyor mu?" diye sorunca Güran "Hayır" dedi ancak diğer iki aramayla ilgili açıklama yapmadı.Tutuklu Salim Güran ile yine tutuklu itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın arasının çok iyi olduğunu söyleyen Güran, "Sürekli birlikte bir yerlere gidiyorlardı. Bizim de aile olarak kimseyle bir husumetimiz yoktur. Salim kızıma neden zarar verdi bilmiyorum" dedi.Yüksel Güran, Narin'in kaybolduğunu neden eşine haber vermediği sorusunu ise "Narin kaybolduğu gün eşim Arif'i aramadım çünkü Batman'dan döndüğünü ve yolda olduğunu biliyordum. O an kaza yapar diye aramadım. Hatta eşim Narin'in kaybolduğunu öğrenince ona haber vermediğim için bana kızdı" şeklinde yanıtladı.İfadedeki bazı soru ve cevaplar şöyle:Savcı: Salim ile evlenmeden önce gönül ilişkiniz var mı?Anne Yüksel Güran: Arif ile evlenmeden önce Salim başka bir kadınla nişanlandı. Benim mutlu bir ailem var.Savcı: Olay günü 15:15 civarında Salim ile bir arada mıydınız?Anne Yüksel Güran: Hayır değildim, Salim', dinamoyu çalıştırmaya gittiğimde gördük bir araya gelmedik.Savcı: Narin amcayla olan bir durumunuzu mu gördü?Anne Yüksel Güran: Ben kesinlikle Narin'i görmedim. Benim bu adamla herhangi bir ilişkim olamaz.