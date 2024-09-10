Samanyolu Haber /Gündem / Narin'in babası serbest mi bırakıldı: Baro Başkanından önemli açıklama /10 Eylül 2024 09:30

Narin'in babası serbest mi bırakıldı: Baro Başkanından önemli açıklama

Narin'in babası Arif Güran ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığını iddia edildi. Sosyal medya ve internet sitelerinde hızla yayılan iddianın ardından açıklama yapan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

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Türkiye'yi yasa boğan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında annesi Yüksel Güran ve babası Arif Güran’ın yanı sıra 3 amcası ve iki kardeşi de dahil 26 kişi gözaltına alındı. Narin'in babası Arif Güran ifade işlemleri bittikten sonra serbest bırakıldığını iddia edildi.

Gerçek Gündem'e konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren bu iddiaları yalanladı.

Eren,"Babanın serbest bırakıldığı bilgisi doğru değil. Biz de savcılık ile görüştük. Bize serbest olmadığını söylediler. Bu bilgi şu an için doğru değil." açıklamasında bulundu.
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