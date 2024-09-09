Narin'in cenazesini beklerken çapıcı görüntü: Yumruklayarak susturdu

Sözcü'den Ali Özgür İnan'ın haberine göre Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde 21 Ağustos günü kaybolan ve cansız bedeni dün sabah saatlerinde köyün yakınlarından geçen Eğertutmaz deresinin içinde, bir çuval içinde üzeri taş ve ağaç dallarıyla kapatılmış halde bulunan Narin Güran olayının yankıları sürüyor.







24 KİŞİ GÖZALTINDA



8 yaşındaki Narin'in cansız bedeninin bulunmasıyla birlikte arasında annesi, babası, iki ağabeyi, üç amcası ve tutuklanan amcası S.G'nin eşinin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.



Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken minik Narin'in cenazesi otopsi işlemleri için Diyarbakır Adli Tıp Merkezi'ne nakledildi.







"GİDİN YALAN KONUŞUN"



Ağabeyi Narin’i teşhis ederken, Narin Güran cenazesini almak için bekleyen yakınları arasında çarpıcı anlar yaşandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda bir kadının kalabalığa dönüp "Gidin yalan konuşun" diye seslendiği duyuldu.







"YUMRUKLA SUSTURULDU"



Bu sırada sözlerini iki kez tekrar eden kadına yaklaşan bir erkek, kadını sert bir yumruk darbesiyle susturdu. Kulağına isabet eden yumrukla büyük acı yaşayan kadın, kendisine yumruk atan erkeğe sert bir bakış atarak gözden kayboldu.



O anları sosyal medyada da çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.

