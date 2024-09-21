Narin'in köyünde şüpheli ölümler... 15 çocuktan 9'u Güran ailesinden!

Sabah'tan Kenan Kıran'ın haberine göre, Narin'in köyü Tavşantepe'de geçmişte 15 çocuk ölümünün daha gerçekleştiği ve bu ölümlerden 9'unun Narin'in akrabaları olduğu ortaya çıktı.
Ölen bebek ve çocuklara bilgiler şu şekilde:
* Narin'in ablası T.G. 2019'da 5 yaşında öldü.
* Narin'in annesinin teyze torunu H.Y. (5 aylık) hayatını kaybetti.
* Savaş Güran'ın (22 yaş) da 15 yaşındaki bir çocuk tarafından pamuk tarlasında silahla öldürüldüğü iddia edildi. Doğum Tarihi: 22 Şubat 1989 / Ölüm Tarihi: 28 Ağustos 2011
*A. A. / (Kız, İkiz) - (Narin'in annesinin hala torunu (1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 23 Aralık 2014 / Ölüm Tarihi: 20 Ocak 2015
* Y. A. / (Kız, İkiz)-Narin'in annesinin hala torunu (1 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 23 Aralık 2014 / Ölüm Tarihi: 25 Ocak 2015
* H. S. Narin'in anneannesinin kardeşinin çocuğu (Erkek, 3 yaşında ölmüş)- Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1984 / Ölüm Tarihi: 13 Mayıs 1987
* F. S. / Narin'in anneannesinin kardeşinin çocuğu (Kız, 4 yaşında ölmüş)- / Doğum Tarihi: 1 Nisan 1983 / Ölüm Tarihi: 13 Mayıs 1987
* F. Ç. / (Narin'in annesinin amca çocuğu) (Erkek, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 18 Eylül 1998 / Ölüm Tarihi: 26 Ekim 2020
* M. Ç. / (Narin'in annesinin dayı/teyze torunu) (Kız, 2 yaşında ölmüş) Doğum Tarihi: 20 Şubat 2011 / Ölüm Tarihi: 15 Ağustos 2013
* H. Y. / (Narin'in annesinin teyze torunu) / (5 aylıkken ölmüş) Doğum Tarihi: 16 Ocak 2004 / Ölüm Tarihi: 16 Haziran 2004
* F.D. 18 günlükken hayatını kaybetti. - Doğum Tarihi: 21 Ocak 1995 / Ölüm Tarihi: 8 Şubat 1995
* M. B., erkek, 1 yaşında hayatını kaybetti. - Doğum Tarihi: 30 Haziran 2011 / 23 Ekim 2012
* S. D. Kız, 1 yaşında hayatını kaybetti. - Doğum Tarihi:16 Aralık 1985 / Ölüm Tarihi: 15 Ocak 1986
* Ş. D. Erkek, 2 yaşında hayatını kaybetti. - Doğum Tarihi:16 Eylül 1999 / Ölüm Tarihi: 2 Mart 2001
* Ş.K. Erkek, 9 yaşında hayatını kaybetti. - Doğum Tarihi: 16 Şubat 2000 / Ölüm Tarihi: 10 Ocak 2009
* Z. T. Erkek, 12 yaşında hayatını kaybetti. - Doğum Tarihi: 10 Mayıs 1989 Ölüm Tarihi: 31 Mayıs 2001